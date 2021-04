Thả 3 cá thể culi, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc về với rừng tự nhiên

Lực lượng chức năng vừa tổ chức thả 3 cá thể culi, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc về lại rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn.





Ngày 10-4, Chi chục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn cùng các ngành chức năng tổ chức nuôi dưỡng, phục hồi thành công và thả 3 cá thể động vật quý hiếm về lại với rừng tự nhiên.



Lực lượng chức năng thả 3 cá thể động vật quý hiểm vào sâu trong rừng tự nhiên. Ảnh P.T



3 cá thể động vật quý hiếm trên, bao gồm: 1 con culi nhỏ (thuộc bộ linh trưởng Primates), 1 khỉ mốc và 1 khỉ mặt đỏ (đều thuộc bộ khỉ hầu). Đây là những cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong nhóm IB, IIB cần được bảo tồn.



Cán bộ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ tại Ban Quản lý rừng đặc dụng cùng các đơn vị liên quan đã đưa 3 cá thể động vật quý hiếm trên thả vào sâu trong lõi Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, thuộc xã An Toàn (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) – khu rừng này đang được các cộng đồng người Bana bảo vệ, sinh sống.



Cá thể culi được phục hồi thả về lại rừng tự nhiên. Ảnh: P.T



Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, cá thể culi, khỉ mốc, khỉ mặt đỏ trên được một số người dân tại địa phương phát hiện, bắt được gần khu dân cư, tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng.



Sau khi tiếp nhận, 3 cá thể động vật quý hiếm này được đưa đến chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi lại bản năng sinh tồn tại vườn thú ở TP Quy Nhơn. Đến nay cơ bản đều đã phục hồi lại tất cả các bản năng sinh tồn, đủ điều kiện để tái hòa nhập về với rừng tự nhiên.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)