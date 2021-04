Công an Hà Nội xác minh thông tin chủ vườn lan đột biến ôm tiền bỏ trốn

Công an huyện Ứng Hòa phối hợp lực lượng chức năng Công an TP. Hà Nội khẩn trương xác minh, triệu tập người liên quan để xác minh thông tin chủ vườn lan đột biến ôm tiền bỏ trốn.



Chủ vườn lan đột biến nghi ôm tiền bỏ trốn. Ảnh: CAHN.



Liên quan đến thông tin chủ vườn lan đột biến ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội ôm tiền bỏ trốn, chiều 13.4, Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo cụ thể vụ việc.



Theo đó, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp các đơn vị chức năng Công an TP. Hà Nội xác minh thông tin liên quan đến vụ việc chủ vườn lan trên địa bàn huyện Ứng Hòa “ôm" tiền của khách mua lan rồi bỏ trốn.



Trước đó, ngày 12.4, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của 3 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh tại xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa để mua bán lan đột biến.



Tuy nhiên, đến ngày giao cây thì không liên lạc được với chủ vườn lan, khi đến nhà không biết chủ vườn lan đi đâu. Tổng số tiền theo đơn trình báo là khoảng 11 tỉ đồng.



Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Ứng Hòa phối hợp lực lượng chức năng Công an Thành phố khẩn trương xác minh, triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.



Liên quan đến mua bán lan đột biến, thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội), cho biết cơ quan điều tra vừa tiếp nhận rất nhiều đơn trình báo của người dân liên quan việc mua, bán hoa lan đột biến.



“Khoảng 7, 8 người gửi đơn trình báo, cơ quan công an đã cử cán bộ đi xác minh để làm rõ”, thượng tá Mẽ cho hay.

