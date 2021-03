Khởi tố 2 nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Bị cáo buộc sai phạm trong đấu thầu, 2 nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là ông Cao Minh Chu và bà Bùi Thị Lệ Phi bị Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam. Cùng bị khởi tố trong vụ án còn có 9 bị can khác.



Tối 1-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố đối với bị can Cao Minh Chu, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; và Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cùng 9 bị can khác về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.



Bà Bùi Lệ Phi và ông Cao Minh Chu khi bị bắt và khởi tố - Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp



Theo đó, ông Cao Minh Chu và 4 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, cho tại ngoại, về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.



Trong khi đó, bà Bùi Thị Lệ Phi và 5 người khác bị bắt tạm giam, gồm: Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình Thành Công mới (NSJ Group); Lê Huy Bình, nguyên Phó Tổng giám đốc NSJ Group; Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên ban quản lý dự án, Sở Y tế Cần Thơ; Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ); Lê Thành Hưng, nguyên nhân viên kinh doanh NSJ.



Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi và các bị can đã có hành vi không công bằng, minh bạch trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)