Bắt tàu cá vận chuyển 180 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Phát hiện tàu cá có nhiều nghi vấn, lực lượng biên phòng phát tín hiệu dừng để kiểm tra thì phát hiện trên tàu có 180 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc.



Cảnh sát biển vùng I bắt giữ tàu chở 20 ngàn lít dầu không rõ nguồn gốc





Lực lượng biên phòng kiểm tra hàng hóa trên tàu cá - ẢNH: Nguyễn Long





Ngày 10.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ tàu cá BT 99889 TS vận chuyển 180 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Côn Đảo.





Tàu cá được đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Nguyễn Long



Trước đó, lúc 15 giờ ngày 8.3, tổ tuần tra trên tàu BP 13-19-01 thuộc Hải đội 2 Biên phòng phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện tàu cá tỉnh Bến Tre mang biển kiểm soát BT 99889 TS đang hành trình trên biển, cách Côn Đảo 61 hải lý có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra.



Lúc này, trên tàu cá có 5 người, do ông Nguyễn Văn Trí (37 tuổi, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang vận chuyển dầu DO.



Tại thời điểm kiểm tra, ông Trí cho biết số lượng dầu DO trên tàu là 180 nghìn lít nhưng thuyền trưởng này không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu. Ông Trí cũng không xuất trình được văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định.



Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trí về hành vi vận chuyển hàng hoá không có giấy tờ - Ảnh: Nguyễn Long



Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trí về hành vi vận chuyển hàng hoá không có đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã áp giải tàu cá trên về Côn Đảo để phục vụ công tác điều tra.



Một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, việc bắt giữ tàu cá trên nằm trong Chuyên án VT321 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trái phép trên vùng biển Côn Đảo.

Theo NGUYỄN LONG-QUANG ANH-VĂN DANH (TNO)