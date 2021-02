Ô tô va chạm 4 học sinh khiến 1 em tử vong sau khi văng xuống cầu

Chiếc ô tô va chạm với 4 em học sinh, khiến 2 em văng xuống cầu, sau đó 1 em bị tử vong.



Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm em Hai trong đêm. ẢNH: THANH LỘC



Ngày 26.2, Công an H.Triệu Phong cho biết đang phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 em rơi xuống cầu, trong đó có 1 em tử vong.



Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 25.2, tại cầu Lai Phước 2 (thuộc địa phận Trà Liên Tây, xã Triệu Giang), xe ô tô mang BS 74A - 059.87 do ông Nguyễn Văn Qúy (SN 1973, trú tại khu phố 3, Phường Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy từ QL1 đi theo đường tránh TP.Đông Hà.





Trong đêm, việc tìm kiếm đã triển khai và đến 21 giờ 25.2 đã tìm thấy em Hai. ẢNH: THANH LỘC





Khi đến địa điểm trên thì ô tô trên va chạm với xe máy điện BS 74MD4-024.63 do Hồ Thị Hương Trà (14 tuổi) điều khiển, chở người ngồi sau là Trịnh Đình Hai (13 tuổi) làm 2 em này văng qua cầu, rơi xuống sông.



Tiếp đó, ô tô mang BS 74A - 059.87 va chạm tiếp với xe gắn máy BS 74AD-016.82 do Cao Ngọc Bảo Nguyên (13 tuổi) điều khiển, chở theo Hồ Thanh Thúy Vy (13 tuổi, đều là học sinh Trường cấp 2 Triệu Giang và trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang) làm 2 em ngã xuống đường, bị thương.



Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng, người dân đã tích cực ứng cứu và cứu được Trà đưa lên bờ, còn em Hai mất tích. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày 25.2, thi thể em Hai mới được tìm thấy.



Theo NGUYỄN PHÚC (TNO)