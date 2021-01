Sóc Trăng: Cháy lớn thiêu rụi 4 căn nhà, 1 người tử vong

Chiều 30/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) đã thiêu rụi 4 căn nhà (cũng là điểm kinh doanh giày dép, quần áo).



Hiện trường đám cháy xảy ra tại thị trấn Kế Sách (Sóc Trăng) thiêu rụi 4 căn nhà dân và 1 người tử vong. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)



Vào khoảng hơn 14 giờ chiều 30/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) đã thiêu rụi 4 căn nhà (cũng là điểm kinh doanh giày dép, quần áo).



Thông tin ban đầu cho thấy vụ cháy lớn đã làm 1 người tử vong.



Một số người dân tại hiện trường cho biết, vụ cháy xảy ra rất nhanh, dù lực lượng chữa cháy của địa phương và của tỉnh đã có mặt, nỗ lực dập lửa nhưng do trời nắng, hanh khô nên cả 4 căn nhà liền kề vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại tài sản ước lên đến cả tỷ đồng.



Theo Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, vụ cháy gây thiệt hại nặng về tài sản và 4 căn nhà, có một người tử vong do kẹt lại trong nhà không ra ngoài kịp, không có ai bị thương.



Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

