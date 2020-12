TP.HCM: Cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ – Tin học tử vong do rơi từ tầng cao

Tối 2/12, Công an quận 10, TP.HCM cho hay, đang điều tra làm rõ vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao của Đại học Ngoại ngữ – Tin học tử vong.





Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, chiều 2/12, một số sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ – Tin học (tọa lạc trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP.HCM) nghe tiếng động lớn phát ra bên dưới.



Vừa ra tới nơi kiểm tra, các sinh viên phát hiện một nam thanh niên nằm bất động, nên báo cho nhà trường. Các đơn vị của nhà trường có mặt đưa nam thanh niên đi cấp cứu, nhưng người này đã tử vong.



Nhận tin báo, công an có mặt mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.



Bước đầu, công an xác định nạn nhân là N.H.T. (SN 1992, ngụ quận 11) là cựu sinh viên của Đại học Ngoại ngữ – Tin học. Nạn nhân được xác định là rơi từ tầng 10 xuống dưới đất và tử vong.



Hiện công an đang điều tra làm rõ.





