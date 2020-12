Phát hiện thi thể nghi là nghi phạm bắn 4 người thương vong ở Quảng Nam

Sáng 6/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện một thi thể của người đàn ông ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nghi là nghi phạm bắn 4 người thương vong mới đây.





Thông tin từ Đại Đoàn Kết: Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sáng 6/12, lực lượng công an đã phát hiện một thi thể ở Đồng Chùa, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương và nghi là thi thể Đỗ Thanh Hải, trú thôn Dương Thạnh - nghi phạm bắn 4 người thương vong ở Quảng Nam.



“Hiện pháp y tỉnh Quảng Nam đang khám nghiệm thi thể rồi mới khẳng định đây có phải thi thể của đối tượng Đỗ Thanh Hải hay là không”, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam nói.



Thông tin từ Đại Đoàn Kết: Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sáng 6/12, lực lượng công an đã phát hiện một thi thể ở Đồng Chùa, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương và nghi là thi thể Đỗ Thanh Hải, trú thôn Dương Thạnh - nghi phạm bắn 4 người thương vong ở Quảng Nam.



“Hiện pháp y tỉnh Quảng Nam đang khám nghiệm thi thể rồi mới khẳng định đây có phải thi thể của đối tượng Đỗ Thanh Hải hay là không”, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam nói.





Đối tượng Đỗ Xuân Hải. Ảnh: CTV





Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 19h30 ngày 26/11, đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) mang súng tự chế và dao đến nhà bà T.T.L (SN 1965, trú tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My). Tại đây, Hải dùng súng bắn vào ngực chị T.T.L.N (SN 1982, con ruột bà L), sau đó dùng dao chém bà L và em T.Đ.H (SN 2008, con chị N). Sau khi gây án xong, Hải bỏ lại 1 súng và rời khỏi hiện trường.



Chưa dừng lại ở đây, đối tượng Hải tiếp tục mang súng tự chế khác đến nhà của ông Đ.T.T (SN 1971, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My - cách nhà bà L khoảng 700m), bắn ông T khi ông đang ngồi trong nhà làm ông T chết tại chỗ. Sau đó, Hải bỏ lại 1 súng và 1 xe máy, bỏ trốn khỏi hiện trường.



Thượng tá Phan Thanh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bắc Trà My - cho biết, bà L (mẹ nạn nhân N) kể lại, sáng 26/11 sau khi đi đám giỗ về, đối tượng Hải và N có đi hát karaoke với nhau. Do có nợ tiền bạc từ trước nên sau khi rời quán karaoke thì Hải và N nhắn tin qua lại cho nhau (hiện điện thoại Công an tỉnh đã tạm giữ để điều tra - PV).





Khẩu súng tự chế mà Hải dùng bắn chết người. Ảnh: CTV



"Khả năng Hải dùng súng bắn N là xuất phát do tiền bạc mà ra. Còn trường hợp thứ hai là chỗ ông T và Hải có quan hệ làm ăn chung với nhau. Gần đây không có mâu thuẫn gì, nhưng cách đó 2 tháng Hải và ông T có tổ chức nhậu nhẹt và gây sự với nhau. Còn nguyên nhân vì sao Hải bắn người thì phải bắt cho được đối tượng mới rõ sự việc. Đây không phải lần đầu Hải gây án mà vào năm 2007, Hải đã từng gây thương tích cho một người dân…", ông Tuấn nói.



Tiến sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - cho biết, nạn nhân N được chuyển vào viện ngày 26/11. Qua chẩn đoán, N bị chấn thương sọ não, vết thương thấu ngực do đạn hoa cải.





https://danviet.vn/nong-phat-hien-thi-the-nghi-la-nghi-pham-ban-4-nguoi-thuong-vong-o-quang-nam-2020120612284662.htm

Theo A.Đ (t/h, Dân Việt)