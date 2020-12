Năm An toàn giao thông 2021: Phấn đấu giảm từ 5 - 10% số vụ TNGT

(GLO)- Sáng 9-12, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020 và Năm ATGT 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia-Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.





Dự tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí: Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, thành viên Ban ATGT tỉnh.

Điểm cầu Gia Lai tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Lê Hòa



Báo cáo của Ủy ban ATGT cho biết: Giai đoạn 2016-2020, kinh tế-xã hội nước ta tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu vận tải và phương tiện giao thông gia tăng nhanh chóng (số lượng ô tô tăng 58,69%, mô tô tăng 50,88% so với năm 2015) tạo sức ép mạnh mẽ cho công tác đảm bảo trật tự ATGT. Cũng trong thời gian này, cả nước xảy ra 94.024 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. So với cùng kỳ 5 năm trước, TNGT giảm 70.085 vụ (giảm 42,71%), giảm 9.372 người chết (giảm 19,01%), giảm 90.628 người bị thương (giảm 53,91%). Đặc biệt năm 2020, TNGT đã giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua về cả số vụ, số người chết, số người bị thương; lần đầu tiên số người chết do TNGT của cả nước giảm xuống dưới 7.000 người.



Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã lập biên bản xử lý gần 21 triệu trường hợp vi phạm, số tiền phạt trên 14 ngàn tỷ đồng; tước gần 2 triệu giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan, tạm giữ trên 3 triệu phương tiện. Lực lượng Thanh tra các Sở Giao thông-Vận tải đã thực hiện gần 500.000 cuộc thanh tra, kiểm tra về hoạt động vận tải; xử phạt vi phạm hành chính trên 400.000 vụ với số tiền gần 2.000 tỷ đồng; tạm giữ trên 2000 ô tô…



Báo cáo của Ban ATGT tỉnh cũng chỉ ra: 5 năm qua (từ ngày 15-12-2015 đến 14-11-2020), trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.896 vụ TNGT, làm chết 1.145 người, bị thương 2.018 người. So với giai đoạn 2011-2015, TNGT giảm cả 3 tiêu chí: giảm 10,73% số vụ, giảm 5,76% số người chết và giảm 17,02% người bị thương. Theo đánh giá, TNGT trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí nhưng còn diễn biến phức tạp, nhất là TNGT liên quan đến xe mô tô, TNGT trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, vi phạm quy định về nồng độ cồn…



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia-Trương Hòa Bình khẳng định: Công tác đảm bảo trật tự ATGT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Bí thư và các cấp uỷ Đảng, sự giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, sự nỗ lực của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị-xã hội từ trung ương đến cơ sở và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Nhờ vậy, tình hình trật tự ATGT qua các năm đã có những chuyển biến rất tích cực. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia đã và đang tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành vi của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhìn chung tình hình trật tự ATGT vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương vì TNGT vẫn còn ở mức cao. Trong đó, vẫn còn để xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải…



Tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương các bộ, ngành: Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và 16 địa phương có số vụ, số người chết, số người bị thương giảm trong 5 năm 2016-2020. Đồng thời chỉ ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cho các bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia phải xây dựng và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT. Bộ Giao thông-Vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về an toàn giao thông; trong đó, chú trọng vào hoàn thiện theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng Dự án Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi) theo ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”; Bộ Công an chú trọng mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp cao điểm lễ Tết, tập trung xử lý đối với lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2021 phù hợp đặc điểm tình hình mỗi địa phương…



Tại hội nghị, Ủy ban ATGT Quốc gia đã thông báo chủ đề Năm ATGT 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; mục tiêu phấn đấu kéo giảm TNGT 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020.

LÊ HÒA