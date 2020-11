Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi hơn của kẻ gian nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Nguy cơ lộ thông tin thẻ tín dụng

Theo đó, kẻ gian làm giả thẻ tín dụng VPBank, chuyển phát theo đường bưu điện đến địa chỉ khách hàng và gọi điện, yêu cầu đóng phí bảo hiểm thẻ. Đến khi khách hàng đóng tiền xong mới biết thẻ tín dụng này không thể sử dụng được.



Bà Ngô Thị Thanh Tâm, Giám đốc VPBank chi nhánh Phan Huy Ích (TP HCM), cho hay mới đây có trường hợp khách hàng đến chi nhánh thông báo bị mất tiền liên quan đến thẻ tín dụng dỏm. Cụ thể, có người tự xưng là nhân viên VPBank gọi mời mở thẻ tín dụng. Khi nhân viên bưu điện giao cho khách hàng thư và thu phí 1,65 triệu đồng nhưng lúc mở thư ra xem, nghi ngờ thẻ tín dụng giả nên người này đã báo cho VPBank…





Thẻ tín dụng dỏm mạo danh VPBank gửi đến khách hàng



"Chúng tôi không liên kết qua bưu điện để phát thẻ tín dụng cho khách hàng nên nếu khách nhận thẻ tín dụng qua đường bưu điện, phải đóng phí thì cần cảnh giác lừa đảo" - bà Ngô Thị Thanh Tâm khẳng định.



Một số thủ đoạn khác cũng được VPBank cảnh báo là đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thông báo khách hàng được giải ngân một khoản vay và yêu cầu ra bưu điện đóng tiền bảo hiểm khoản vay và nhận bưu phẩm (gồm thẻ và một quà tặng gắn logo VPBank). Sau đó, ra ngân hàng để rút tiền từ thẻ ATM này nhưng thực tế thẻ không thể sử dụng được.



Đại diện VPBank khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng nhận thẻ tại các bưu điện kèm theo yêu cầu khách hàng nộp phí mở thẻ qua nhân viên bưu điện. Do đó, các cá nhân, tổ chức cần cảnh giác với điện thoại, tin nhắn, email xưng nhân viên ngân hàng tiếp thị và hướng dẫn vay vốn không rõ ràng, yêu cầu phải chuyển khoản, thu phí mở thẻ, vay vốn…



Ngân hàng Xây dựng (CB) cũng cho biết đến nay, ngân hàng này chỉ có sản phẩm thẻ CB ghi nợ nội địa (ATM) và chưa phát hành bất kỳ loại thẻ đa năng hay thẻ tín dụng ra thị trường. Tuy nhiên vừa qua, một số khách hàng nhận được cuộc gọi tự xưng nhân viên ngân hàng CB, thông báo được tặng thẻ khách hàng thân thiết, thẻ tín dụng…, rồi đóng phí 200.000 - 300.000 đồng để nhận thẻ. Đến khi mở ra mới biết thẻ dỏm, không thể sử dụng.



Đại diện CB còn kể vài ngày trước, một khách hàng 87 tuổi đã đến CB chi nhánh Đồng Nai yêu cầu vay cầm cố 2 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 260 triệu đồng để chuyển vào tài khoản của người lạ mở ở ngân hàng khác. May mắn, nhân viên CB thấy bất thường nên đã ngăn chặn hành vi lừa đảo này, giúp khách hàng không bị mất tiền sau cuộc gọi của kẻ gian xưng là "công an" uy hiếp…



Trước đó, nhiều ngân hàng cũng cảnh báo về những trường hợp giả mạo cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án,… lừa đảo yêu cầu chuyển tiền. Các ngân hàng này khuyến cáo khách hàng cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại để tránh mất tiền oan.

Theo Thái Phương (NLĐO)