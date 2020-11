Vụ thanh tra Sở GTVT Hưng Yên tông chết nữ lao công: Lời kể của nhân chứng

Người dân sống gần hiện trường vụ ô tô đâm nữ nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP.Hưng Yên tử vong chưa hết bức xúc về vụ việc. Cán bộ Thanh tra Sở GTVT Hưng Yên đi ngược chiều gây tai nạn đã bị đình chỉ công tác.





Ngày 24/11, PV Dân Việt đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ lao công tử vong xảy ra vào tối 21/11. Vụ việc khiến dư luận chú ý không chỉ vì hậu quả nghiêm trọng mà còn bởi người gây ra tai nạn là một cán bộ thanh tra Sở GTVT tỉnh Hưng Yên.



Trao đổi với chúng tôi, một số nhân chứng sống cạnh hiện trường trên đường Lê Văn Lương (TP.Hưng Yên) cho biết, vụ việc khiến người dân sống gần đây ám ảnh trong những ngày qua.



Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ lao công tử vong. Ảnh: Quỳnh Nguyễn



Một người đàn ông trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc khoảng 22 giờ 30, khi chị H. lao công chuẩn bị đi xe máy về thì chiếc xe ô tô 7 chỗ lao tới. Lúc này, nữ lao công làm xong công việc, chuẩn bị lái xe máy ra về thì bị chiếc xe ô tô đâm phải. Sau khi bị đâm, người phụ nữ còn bị xe kéo đi hàng chục mét, dầu xe máy đổ ra còn in thành vệt dài trên đường.



"Tôi thấy có tiếng động mạnh nên chạy ra, tôi thấy người đàn ông sau khi gây tai nạn còn xuống xe bấm điện thoại và soi đèn. Chiếc xe ô tô đã không đi đúng phần đường mà đi ngược chiều nên mới gây ra hậu quả như vậy", người dân này bức xúc.



Nhân chứng thuật lại sự việc với PV Dân Việt. Ảnh: Quỳnh Nguyễn



Ngày 23/11, ông Phạm Văn Toản, Chánh văn phòng Sở GTVT tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan này đã họp và kiểm điểm ông Vũ Văn Vương, cán bộ Thanh tra Sở, về việc người này lái ô tô tông chết người.



"Ông Vương đang bị đình chỉ công tác để chờ kết quả điều tra", vị lãnh đạo nói. Lãnh đạo Sở GTVT Hưng Yên cũng cho biết đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng về thông tin người dân phản ánh ông Vương sử dụng rượu bia.



Hình ảnh vụ tai nạn. Ảnh: CTV



Nạn nhân trong vụ tông xe là chị V.T.H. (SN 1982), nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP.Hưng Yên, trú tại xã Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên).



Khoảng 22 giờ 30 ngày 21/11, ô tô biển số 89A 104.55 do ông Vương cầm lái đi ngược chiều từ chợ Đầu (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) về Chợ Gạo (TP.Hưng Yên). Đến khu vực đường Lê Văn Lương gần cầu An Tảo thì xe ô tô đâm vào xe máy do chị H. cầm lái, khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ.



Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.





http://https://danviet.vn/vu-thanh-tra-so-gtvt-hung-yen-tong-chet-nu-lao-cong-loi-ke-cua-nhan-chung-20201124143853541.htm

Theo QUỲNH NGUYỄN (Dân Việt)