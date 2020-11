Vụ mẹ con cô giáo tử vong thương tâm: Phát hiện một lá thư để lại

Trong căn phòng khoá trái cửa, mọi người phát hiện thi thể mẹ con cô giáo tiểu học cùng một lá thư để lại…

Liên quan đến vụ việc cô giáo cùng con trai tử vong tại nhà công vụ của trường Tiểu học An Lạc, xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đại diện Ban giám hiệu cho biết: "Nhà trường rất bất ngờ khi biết thông tin này bởi ở trường không ai thấy cô V.T.L có biểu hiện gì bất thường.



Thậm chí, cô giáo L. vẫn nhiệt tình tham gia buổi lễ tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua".



Trước đó như Dân Việt đưa tin, chiều 22/11, người dân phát hiện cô giáo V.T.L (SN 1969, công tác tại trường Tiểu học An Lạc, xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) tử vong trong tư thế treo cổ. Con trai cô giáo L (SN 2009) tử vong trong tư thế nằm trên giường.



Được biết, cô L có 2 người con. Con gái lớn (SN 1995) đã lập gia đình và hiện sinh sống ở TP.Yên Bái. Con trai thứ 2 (SN 2009) đang học tại huyện Lục Yên.



Cô L đã ly hôn, sau đó lấy chồng thứ 2 nhưng ly thân với người chồng này. Cô và con trai hiện ở nhà công vụ trường Tiểu học An Lạc.

Ngôi nhà phát hiện vụ việc hai mẹ con cô giáo tử vong.



Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.



Thông tin trên GĐ&XH, khi phát hiện vụ việc, người dân cho biết cửa căn phòng khóa trái bên trong. Đáng chú ý, tại hiện trường, cô giáo có viết một lá thư để lại. Các dấu vết hiện trường và một số thông tin khác đang được hồ nghi là cô giáo tự vẫn do bế tắc trong cuộc sống.

Theo N.P (th/Dân Việt)