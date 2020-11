Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở Quảng Nam

Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông mất tích trong vụ sạt lở núi ở Quảng Nam cách hiện trường 50m.



Hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung





Sáng 16.11, trung tá Phạm Thế Long - Phó trưởng Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông trong vụ sạt lở xảy ra tại Quốc lộ 40B trên địa bàn huyện.



"Sau khi đào bới khắp hiện trường không thấy nên lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm . Đến 10h sáng nay thì phát hiện thi thể nạn nhân cách hiện trường 50m"- ông Long nói.



Hiện, thi thể nạn nhân đang được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.



Trong 5 ngày qua, hàng chục chiến sĩ đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.



Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình).



Trước đó, khoảng 15h ngày11.11, đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở xuống Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận thôn 4, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2). Đúng lúc này, 9 người dân di chuyển bằng xe máy qua khu vực trên. Khi đất đá trút ào ạt xuống đường, 5 người trong số họ vứt bỏ xe máy và kịp tháo chạy thoát thân, 3 người bị thương và ông Hạ bị mất tích.



Ngày 12.11, khi lực lượng chức năng đang di dời đất đá trên đường để tìm nạn nhân mất tích thì bất ngờ núi tiếp tục sạt lở. Đất đá trút xuống khiến nhiều người hoảng sợ, tháo chạy tán loạn. Rất may, trận sạt lở này không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, một chiếc xe múc bị đất đá vùi lấp một phần.

Theo Thanh Chung (LĐO)