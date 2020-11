Phát hiện thi thể phu vàng bị nước cuốn tại Phước Sơn

Trong lúc lội qua suối ở tỉnh Quảng Nam, một phu vàng quê ở tỉnh Nghệ An không may bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.





Ngày 30-11, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể anh Lường Văn Duy (SN 1990; quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).



Trước đó, anh Duy và 3 phu vàng khác vượt đường từ xã Phước Thành ra trung tâm huyện Phước Sơn để trở về quê. Khi đến khu vực suối Nước Mắt gần thủy điện Đak Mi 3 (thuộc xã Phước Công), dù bị ngăn cản nhưng anh Duy cố băng qua dòng nước chảy xiết và không may bị nước lũ cuốn trôi.



3 người còn lại sau đó tìm được đường vượt qua suối, đi dọc bờ tìm kiếm nhưng bất thành nên trở về quê nhà ở tỉnh Nghệ An báo sự việc với người thân anh Duy.





Huyện Phước Sơn liên tiếp hứng chịu mưa lớn gây lở núi, sạt lở đất chết người



Sau đó, một người trong nhóm dẫn người nhà anh Duy vào huyện Phước Sơn tìm kiếm. Đến ngày 28-11, thi thể anh Duy được tìm thấy tại khu vực thôn 5, xã Phước Chánh. Ngày 29-11, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.



Trước một số thông tin cho rằng anh Duy là công nhân của Công ty TNHH Phước Minh, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn cho rằng không chính xác. Theo vị này, người đi cùng anh Duy khai rằng 4 người làm việc cho Công ty TNHH Phước Minh nhưng qua làm việc với công ty, kiểm tra hồ sơ sổ sách thì không hề có tên của 4 công nhân trên.



"Theo lời khai của công nhân đi cùng, 4 người này vào Phước Sơn được 1 tháng, sau đó thấy sạt lở đất, lo sợ nên vượt suối trở về nhà. Có thể 4 công nhân trên làm ở đâu đó, sợ bị xử lý về hành vi khai thác vàng trái phép nên khai khống là làm việc cho Công ty Phước Minh" – lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn nói.



Trả lời Báo Người Lao Động trưa 30-11, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh, cũng khẳng định anh Duy không phải là công nhân của công ty mình.

Theo Tr.Thường (NLĐO)