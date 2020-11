Nóng: Phát hiện người đàn ông tử vong lõa thể trong phòng trọ

Một người đàn ông được phát hiện tử vong tại phòng trọ trong tình trạng không mảnh vải che thân.





Theo Tiền Phong, đến 10h ngày 1/11, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ trong tình trạng không mảnh vải che thân.



Nạn nhân được xác định là ông Vi Văn V (sinh năm 1978, quê Nghệ An).



Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh Tiền Phong



Theo thông tin ban đầu, đêm 31/10, có một người phụ nữ chở theo con nhỏ qua phòng nạn nhân ở khu dân cư 434, phường Bình Hoà (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để chơi rồi ngủ lại.



Đến nửa đêm, phát hiện cơ thể nạn nhân tím tái, người phụ nữ la hét cầu cứu những người xung quanh. Khi mọi người đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.



Được biết, giữa nạn nhân và người phụ nữ trên không phải vợ chồng. Thường ngày, ông V sống một mình tại phòng trọ trên.



Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. Ảnh Tiền Phong



Trước đó, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đang điều tra làm rõ vụ án người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể tại xã Xuân Trường.



Danh tính nạn nhân được xác định là bà Phan Thị T. (41 tuổi, quê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).



Theo tin tức ban đầu, bà T. thuê căn nhà của bà M. (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để buôn bán nước giải khát.



Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Dân Trí



Sáng ngày 30/10, người dân sinh sống gần nhà bà M. phát hiện thấy mùi khó chịu bốc ra nên đã đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện không hay, người dân đã gọi bà M. đến phá cửa, vào bên trong thì kinh hoàng phát hiện bà Phan Thị T. đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo.



Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được trình báo cho lực lượng chức năng địa phương.



Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.



Bước đầu cơ quan chức năng xác định, bà T. tử vong trước đó nhiều ngày, thi thể đang phân hủy mạnh. Đặc biệt, trên người bà T. có nhiều vết thương. Cơ quan điều tra nhận định bà T. bị đâm chết.



Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, lấy lời khai nhân chứng nhằm làm rõ nguyên nhân vụ án, đồng thời truy xét hung thủ gây án.

https://danviet.vn/nong-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-loa-the-trong-phong-tro-20201101115029206.htm

Theo N.P (th/Dân Việt)