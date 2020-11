Lái xe và thư ký ông Nguyễn Đức Chung "tác nghiệp" thế nào trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật?

Cơ quan điều tra xác định nhận 3 tài liệu điều tra vụ Nhật Cường dạng "mật" từ ông Nguyễn Đức Chung nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung) và Nguyễn Anh Ngọc (thư ký ông Chung) đã in ra giấy rồi chuyển lại cho ông Chung.





Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 21-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Đức Chung (SN 1967, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội); Phạm Quang Dũng (SN 1983, nguyên cán bộ công an); Nguyễn Hoàng Trung, SN 1983, lái xe của ông Chung) và Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, nguyên phó trưởng phòng Thư ký biên tập - Thành viên tổ thư ký ông Chung) cùng về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.





Từ trái qua: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng - Ảnh: Bộ Công an.



Theo kết luận điều tra, ngày 14-5-2019, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.



Theo kết luận, do quen biết, tháng 6-2019, ông Nguyễn Đức Chung đặt vấn đề và được ông Phạm Quang Dũng - cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an; người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường - thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ; kết quả điều tra vụ án này. Từ đó, ông Dũng đã nhiều lần đột nhập vào phòng lãnh đạo phòng C03 lấy tài liệu và 3 lần chuyển 12 tài liệu của vụ án này cho ông Nguyễn Đức Chung. Trong đó có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật".



Kết luận điều tra cũng xác định, 2 nguyên cán bộ Văn phòng UBND Hà Nội là Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị cáo buộc nhận 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước từ bị can Nguyễn Đức Chung. Sau đó, họ in ra giấy để chỉnh sửa, cắt phần chữ ký trang cuối của tài liệu mật.



Cụ thể, khoảng sáng 10-6-2020, bị can Phạm Quang Dũng sử dụng ứng dụng viber chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" trong vụ án Nhật Cường. Bị can Nguyễn Đức Chung đã chuyển qua "Viber" cho bị can Nguyễn Hoàng Trung để yêu cầu bị can Trung in ra giấy. Sau đó, bị can Nguyễn Hoàng Trung đã chuyển qua "Viber" cho bị can Nguyễn Anh Ngọc, nhờ bị can Ngọc in ra giấy đưa lại cho mình để chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung.





Ông Nguyễn Đức Chung được xác định là chủ mưu vụ án



Sau khi chuyển 26 file ảnh qua ứng dụng "Viber", bị can Nguyễn Hoàng Trung đã xóa các file ảnh chụp trên ứng dụng "Viber"; riêng bị can Nguyễn Anh Ngọc sao chép và lưu giữ 26 file ảnh chụp trên máy tính tại phòng làm việc và thẻ nhớ USB. Khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Anh Ngọc, Cơ quan An ninh Bộ Công an đã thu giữ được số tài liệu này.



Ngày 25-6, theo yêu cầu của ông Nguyễn Đức Chung, bị can Nguyễn Hoàng Trung đã cùng bị can Nguyễn Anh Ngọc chỉnh sửa, che phần chữ ký của Điều tra viên tại trang cuối file ảnh tài liệu để in ra giấy, đưa lại cho bị can Chung.



Ngoài cáo buộc nêu trên, bị can Nguyễn Hoàng Trung còn 2 lần gặp và nhận tài liệu từ Phạm Quang Dũng theo chỉ đạo của ông Chung. Tuy nhiên, quá trình chuyển tài liệu cho ông Chung, Nguyễn Hoàng Trung không biết đây là tài liệu "Mật".



Cũng theo kết luận điều tra, 2 bị can Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc trong quá trình điều tra đều khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi như cáo buộc. Qua đó, cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc.







Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước



1. Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.



2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:



a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;



b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;



c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.



3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:



a) Có tổ chức;



b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;



c) Phạm tội 02 lần trở lên;



d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.



4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)