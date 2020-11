Đồng Nai: Tạm giữ nghi phạm đâm chết người, thả thi thể trôi sông

Nghi phạm Hoàng Trọng Nhân cùng anh Phan Tấn Hiệp uống rượu nên xảy ra mâu thuẫn. Không kiềm chế được, Nhân đã dùng dao đâm anh Hiệp tử vong rồi thả trôi thi thể nạn nhân trên sông.





Hiện trường vụ việc. (Nguồn: thethaovanhoa.vn)



Chiều 9/11, công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ nghi phạm Hoàng Trọng Nhân (35 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra vụ việc liên quan đến án mạng người chết trôi trên sông gây hoang mang xã hội.



Theo thông tin điều tra bước đầu, đêm 8/11, nghi phạm Hoàng Trọng Nhân cùng anh Phan Tấn Hiệp (sinh 1968, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) gặp nhau trên thuyền ở sông Gò Gia, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.



Hai bên đã uống rượu nên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Không kiềm chế được, Nhân đã dùng dao đâm anh Hiệp tử vong.



[Bắt hai đối tượng giết người vì mâu thuẫn do mượn tài sản]



Sau khi nạn nhân chết, thi thể nạn nhân thả trôi trên sông và đã được người dân phát hiện vào trưa 9/11.



Ngay khi vừa nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ, thực hiện khám nghiệm tử thi.



Bước đầu, lực lượng công an xác định nạn nhân bị đâm dẫn tới tử vong. Hiện vụ việc đang được công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)