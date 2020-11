Cháy ở chung cư cao cấp Park Hill, hàng ngàn cư dân tháo chạy trong đêm

Khoảng 23h10 ngày 8-11, vụ cháy lớn xảy ra tại một tòa nhà chung cư cao cấp khiến hàng ngàn cư dân sinh sống trong khu đô thị Times City Park Hill (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) tháo chạy xuống đất.





Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường - Clip: Lê Tấn





Nhận tin báo, ngay trong đêm muộn lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội đã điều hơn 5 xe chữa cháy chuyên dụng có thang máy tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn. Sau khoảng 30 phút đám cháy đã cơ bản được khống chế.



Bà Hạnh Vân - cư dân trong khu đô thị - cho biết: "Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể do cục nóng điều hòa phát cháy. Nơi xảy ra cháy ngay cạnh ban công, lúc cháy to kèm theo tiếng nổ lớn. Sau khi có tiếng nổ cư dân mới ào ào chạy xuống đất vì quá sợ".



Hiện lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang phối hợp với Công an Q.Hai Bà Trưng, chính quyền địa phương khắc phục vụ hỏa hoạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Được biết Times City Park Hill là khu đô thị lớn của Hà Nội bởi có đến hàng chục tòa nhà chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện...



Dưới đây là chùm ảnh CTV Tuổi Trẻ Online ghi nhận ngay trong đêm:





Trong đêm muộn nghe có thông báo cháy, hàng ngàn cư dân tháo chạy xuống đất - Ảnh: Lê Tấn

Nơi xảy ra cháy - Ảnh: Lê Tấn

Cư dân chung cư kéo xuống ngày một đông - Ảnh: Lê Tấn

Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường - Ảnh: Lê Tấn

Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường - Ảnh: Lê Tấn

Đám cháy nhìn từ xa - Ảnh: Lê Tấn

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận căn hộ nơi xảy ra cháy - Ảnh: Lê Tấn





Cư dân theo dõi lực lượng chữa cháy dập lửa - Ảnh: Lê Tấn





Theo LÊ TẤN - Q. T. (TTO)