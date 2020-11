3 ngư dân Bình Định bị chìm tàu, lênh đênh trên biển 48 giờ sắp về nhà

Tàu kiểm ngư đưa 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS (bị chìm, hiện còn 11 ngư dân mất tích) vào tỉnh Khánh Hòa trong sáng 3.11 để bàn giao cho UBND TX.Hoài Nhơn (Bình Định).



Kịp thời cứu nạn 11 ngư dân bị chìm tàu ở cửa biển Quy Nhơn

Vợ và cha ngư dân Huỳnh Xuân Phi đang chờ người thân về nhà - ẢNH: HOÀNG TRỌNG



Sáng 3.11, ông Hồ Đắc Chương, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, cho biết tàu cứu hộ của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam sẽ đưa 6 ngư dân Bình Định, gồm 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS và 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658 TS vào tỉnh Khánh Hòa trong sáng cùng ngày.



UBND TX.Hoài Nhơn (Bình Định) đã tổ chức đoàn công tác vào tỉnh Khánh Hòa để tiếp nhận, đưa 6 ngư dân này về nhà.



Ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn, cho biết ngay sau khi tiếp nhận, 6 ngư dân sẽ được về gia đình ngay trong ngày 3.11.



Ông nội và cha ngư dân Lê Minh Don kể về chuyện anh Don được cứu nạn sau 48 giờ lênh đênh trên biển - ẢNH: HOÀNG TRỌNG



48 giờ trôi trên biển



Như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đô (41 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng (trên tàu có 14 ngư dân) bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão số 9 vào chiều 27.10. Chiều 29.10, trên hành trình từ Singapore đi Nhật Bản, tàu M/V Fortune Iris (Hong Kong) cứu được 3 ngư dân Võ Văn Hoài (35 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện), Lê Minh Don (20 tuổi) và Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi, cùng ở thôn Diêu Quan, xã Hoài Hải).



Trong đó, anh Hoài là em trai chủ tàu Võ Ngọc Đô, cậu ruột của anh Don.



Theo lời 3 ngư dân này, sau khi tàu BĐ 97469 TS bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân tử vong, 12 ngư dân còn lại bám vào 2 thúng chai chơi vơi giữa biển. Do sóng gió quá mạnh, 2 thúng chai cũng bị đánh tan tành nên 8 ngư dân bám vào một cây tre, còn 4 ngư dân khác bám vào một tấm xốp lớn. Sau đó, sóng đánh mạnh nên 2 nhóm tách dần ra xa.



Do thời tiết trên biển quá lạnh, sóng lại to, bị đói, khát nên những người bám vào trên cây tre ngất đi rồi chìm dần. Đến 15 giờ chiều 29.10, khi tàu M/V Fortune Iris phát hiện, trên cây tre chỉ còn anh Don, anh Hoài và anh Phi.



Vợ thuyền viên Võ Văn Hoài và con trai chủ tàu Võ Ngọc Đô - ẢNH: HOÀNG TRỌNG



Tàu cá gặp nạn khi hỗ trợ tìm tàu bị chìm



Còn tàu cá BĐ 98658 TS (trên tàu có 14 người) của ông Nguyễn Văn Toàn (ở P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn), chiều 27.10, khi hay tin tàu cá BĐ 96388 TS (trên tàu có 12 ngư dân) bị chìm đang trên di chuyển để tránh bão số 9, tàu cá BĐ 98658 TS chạy đến để hỗ trợ.



Tuy nhiên, việc tìm kiếm không có kết quả, tàu cá BĐ 98658 TS gặp sóng to, gió lớn nên không thể tiếp tục di chuyển đi tránh bão theo kế hoạch mà buộc phải thả neo tại vị trí cách TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 135 hải lý theo hướng đông bắc. Đến sáng 29.10, các tàu kiểm ngư đã cứu nạn an toàn 14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658TS.



Sau đó, 11 ngư dân tàu cá BĐ 98658TS vào đất liền, 3 ngư dân còn lại tiếp tục theo các tàu kiểm ngư để tìm kiếm 12 ngư dân trên tàu cá BĐ 96388 TS.

Theo Hoàng Trọng (thanhnien)