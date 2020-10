Quảng Ngãi: Lũ dâng khiến gần 2.000 dân bị cô lập, miền núi sạt lở

Mưa lớn làm nước trên sông Trà Khúc dâng cao khiến gần 2.000 dân thôn Ân Phú bị cô lập, và nhiều tuyến đường ở miền núi Quảng Ngãi bị sạt lở nặng.





Chiều 8.10, ông Võ Văn Khương - Chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết, lũ trên sông Trà Khúc dâng cao khiến 350 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu ở thôn Ân Phú bị cô lập hoàn toàn.



Do mưa to kéo dài không ngớt trong những ngày qua khiến mực nước trên sông Trà Khúc (đoạn chảy qua TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) dâng cao. Từ sáng nay, nước sông bắt đầu dâng cao khiến tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Ân Phú, xã Tịnh An bị ngập, xe không thể lưu thông.





Lực lượng rào chắn không cho người dân liều mình qua sông. Ảnh: Thanh Ba



Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã thông báo cấm đò qua lại vào mùa lũ, đồng thời lập chốt chặn ngăn không cho người dân lội qua sông.



Theo ông Khương, trước khó khăn hiện tại của hàng nghìn người dân thôn Ân Phú, xã đã kiến nghị lên cấp trên xin bố trí ca nô chuyên dụng để có phương án hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài suốt những ngày qua khiến nhiều khu vực miền núi Quảng Ngãi bị cô lập do nước lũ. Ngoài ra, sạt lở núi cũng khiến nhiều tuyến giao thông liên xã bị chia cắt.





Một trong những tuyến đường ở Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Ba -B.Đ



Các tuyến đường chính ở các xã miền núi như Ba Xa, Ba Giang, Ba Lế, Ba Trang (huyện Ba Tơ); Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Thủy, Sơn Ba (huyện Sơn Hà) bị sạt lở nặng. Tại thôn Nước Lô và Gò Khôn, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, sạt lở núi khiến 25 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp.

https://laodong.vn/xa-hoi/quang-ngai-lu-dang-khien-gan-2000-dan-bi-co-lap-mien-nui-sat-lo-843207.ldo

Theo Thanh Chung (LĐO)