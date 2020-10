Nghi vấn ô tô nhóm trộm tông cột điện khi gặp công an ở Thủ Đức

Thấy lực lượng công an, các đối tượng lái ô tô bỏ chạy rồi tông cột điện khiến 2 người bị thương nặng.





Sáng 8-10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang điều tra nghi vấn 4 thanh niên điều khiển ô tô và xe máy đi trộm cắp tài sản bỏ chạy rồi tông cột điện khiến 2 người bị thương.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ô tô 4 chỗ đang dừng trước một căn nhà trên Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Lúc này, tổ công tác Công an phường Linh Trung đang đi tuần tra phát hiện đến kiểm tra thì nhóm người này bỏ chạy. Chiếc xe máy nghi vấn đi chung nhóm ô tô cũng chạy theo.





Hiện trường vụ tai nạn



Đến trước UBND phường Linh Xuân, ô tô đã lao lên vỉa hè tông vào cột điện. Vụ việc làm 2 thanh niên bị thương nặng, cột điện hư hỏng.



Thời điểm này, 2 thanh niên đi xe máy đã đến đưa tài xế ô tô đi bệnh viện. Riêng người còn lại do bị thương quá nặng và trong tình trạng bất tỉnh nên để lại hiện trường và được công an chở đến bệnh viện cấp cứu.



Hiện công an đang làm rõ nghi vấn những thanh niên này đang đi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Linh Trung.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)