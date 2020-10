Danh tính 3 người tử vong trong ôtô 7 chỗ rơi xuống sông

Khi chiếc ôtô được lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa dùng thiết camera và thiết bị chuyên dụng dò tìm, trục vớt lên khỏi mặt nước, cả 3 thanh niên trong xe đều đã tử vong.





Chiều 11-10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ việc một chiếc ôtô 7 chỗ rơi xuống sông Mã đoạn qua thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy khiến 3 người tử vong.



Cơ quan công an trục vớt chiếc ôtô lên bờ, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng nay 11-10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an huyện Cẩm Thuỷ hỗ trợ tìm kiếm xe ôtô lao xuống sông Mã khi đang di chuyển trên Quốc lộ 217 cũ.



Ngay lập tức, đơn vị này đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng camera dò tìm và các thiết bị chuyên dùng khác để tìm kiếm chiếc xe chìm dưới lòng sông.



Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đã xác định được vị trí chiếc xe bị chìm và đã lặn xuống để giằng dây, sử dụng xe cẩu để trục vớt chiếc xe gặp nạn lên bờ.



Đến 9 giờ sáng ngày 11-10, chiếc ôtô 7 chỗ đã được trục vớt lên bờ, công an đã tìm thấy 3 người mắc kẹt bên trong, tất cả đều đã tử vong.



Khi chiếc xe được trục vớt lên khỏi sông Mã, cả 3 thanh niên đều đã tử vong



Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông nói trên.



Bước đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là: Đinh Tấn T., Lê Cảnh H. (cùng SN 1983; cùng ngụ tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) và Quách Công T. (SN 1984; ngụ thôn 7, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).



Chiếc xe gặp nạn là loại xe du lịch 7 chỗ mang BKS 36A-460.xx, thời gian bị nạn khoảng lúc 3 giờ sáng ngày 11-10.



Hiện các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)