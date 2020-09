Vai trò của ông Nguyễn Hữu Tín trong vụ án cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Liên quan đến sai phạm của cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) được xác định ký Quyết định cho thuê khu đất vàng ở TP.HCM khiến thiệt hại nghìn tỉ đồng.



Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

Ông Nguyễn Hữu Tín - bị can liên quan đến vụ án sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Đình Trường.



Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, Điều 219 Bộ Luật hình sự 2015.



Trong số 9 người bị truy tố cùng với ông Hoàng, có ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) bị Viện KSND Tối cao cáo buộc phạm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", theo khoản 3, Điều 229, Bộ Luật hình sự 2015.



Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm cuối tháng 12.2019, ông Tín bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến việc giao đất ở số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) cho công ty của Phan Văn Anh Vũ.



Tại vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Viện KSND Tối cao cáo buộc, bị can Tín biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được sắp xếp cho Sabeco xây dựng Khu phức hợp 6 sao, Trung tâm thương mại, Trung tâm hội nghị, hội thảo và Cao ốc văn phòng cho thuê; không áp dụng việc liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án theo quyết định số 86 của Thủ tướng Chính phủ.



Trường hợp này nếu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Sabeco phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nộp tiền) và được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Khi đó, Sabeco mới được dùng quyền sử dụng đất đó để góp vốn vào Sabeco Pearl.



Trong trường hợp Sabeco không có khả năng thực hiện Dự án theo quy hoạch của thành phố đã được phê duyệt thì UBND thành phố phải tiến hành các thủ tục thu hồi khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng. Sau đó, định giá và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành.



Tuy nhiên, bị can Tín vẫn ký các văn bản cho Sabeco Pearl, không phải là doanh nghiệp Nhà nước, được thực hiện nghĩa vụ tài chính, được làm chủ đầu tư và được thuê đất thực hiện dự án tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng trái quy định của pháp luật, không đúng đối tượng, không thông qua đấu giá.



Theo Viện KSND Tối cao, thời điểm bị can Tín ký Quyết định cho thuê đất nêu trên, khu đất hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng có giá trị quyền sử dụng đất là hơn 1.000 tỉ đồng.



VKS cáo buộc, hành vi của ông Tín đã phạm vào tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.



Tại cơ quan điều tra, bị can Tín thừa nhận hành vi ký kết quyết định công nhận Sabeco Pearl là chủ đầu tư và cho Công ty này thuê đất là trái quy định của pháp luật.



Bị can Tín là người có trình độ hiểu biết về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, đất đai - đô thị và trải qua các cương vị công tác: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận uỷ quận 5 TP.HCM. Năm 2011, bị can được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách quản lý lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.



"Bị can không có tư lợi", cáo trạng nêu và cho hay, quá trình công tác, bị can Tín đạt được nhiều thành tích xuất sắc và được nhận Huân chương độc lập Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì, Hạng Ba...



"Đây là các tình tiết giảm nhẹ để xem xét áp dụng khi xét xử đối với bị can Nguyễn Hữu Tín", cáo trạng nêu.



