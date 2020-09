Truy bắt nghi phạm truy sát hai mẹ con khiến 1 người chết, 1 người trọng thương

Sau khi truy sát hai mẹ con cùng bản, hung thủ đã nhanh chân bỏ trốn vào rừng và đang bị công an truy bắt.



Ảnh minh họa



Sáng 25.9, thông tin từ Công an H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết, lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm truy sát 2 phụ nữ tại bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn, H.Quế Phong.



Thông tin ban đầu cho biết, vụ án mạng này xảy ra sáng 24.9. Vào thời điểm trên, người dân ở cụm dân cư Huồi Máy (bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn) nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà bà Vi Thị Cường nên chạy đến.



Khi hàng xóm có mặt thì phát hiện chị Lô Thị Chi (31 tuổi) và mẹ chồng là bà Vi Thị Cường bị thương rất nặng do bị chém nhiều nhát dao vào người.





Cụm dân cư Huồi Máy, nơi xảy ra vụ án mạng - ẢNH K.HOAN





Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng chị Chi đã tử vong do bị thương quá nặng. Bà Cường bị nhiều vết thương ở vùng đầu và đến sáng nay vẫn đang bị hôn mê sâu.



Nghi phạm gây án được xác định là Vi Văn Cư (ngụ cùng cụm dân cư Huồi Máy).

Sau khi gây án, nghi phạm Cư bỏ trốn vào rừng cùng với khẩu súng kíp. Cơ quan chức năng đang tổ chức truy bắt.



Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, trời mưa và không có sóng điện thoại nên việc truy bắt nghi phạm đang gặp rất nhiều khó khăn.



Cụm dân cư Huồi Máy có 38 hộ dân chủ yếu là người dân tộc Khơ Mú, nằm cách trung tâm xã Cắm Muộn khoảng 25 km đường rừng.

Theo KHÁNH HOAN (thanhnien)