Hơn 20.000 mỹ phẩm dưỡng da, bột tắm trắng nhập lậu

Lực lượng liên ngành phát hiện hơn 20.000 sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài không có hoá đơn chứng từ, được các chủ cơ sở phân phối đi nhiều địa phương.

Ngày 9-9, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT Hà Giang vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Bắc Quang kiểm tra, phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài, không có hoá đơn chứng từ.



Cụ thể, lực lượng liên ngành đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại địa bàn xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang. Tại cơ sở kinh doanh Hải Vân (do ông Phí Hoàng Hải làm chủ) và cơ sở kinh doanh Chung Nhân (do ông Phí Thành Chung làm chủ), cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm mỹ phẩm được cất giấu khá kỹ phía sau cửa hàng, không trưng bày bán như các sản phẩm khác.



Khoảng 20.000 sản phẩm mỹ phẩm không có hoá đơn chứng từ



Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh không xuất trình được các thủ tục giấy tờ của số hàng hoá mỹ phẩm. Chủ các cơ sở kinh doanh thừa nhận, toàn bộ hàng hóa trên đều được mua trôi nổi trên thị trường.



Chủ các cơ sở cho biết số hàng hoá này được bán qua mạng cho người tiêu dùng và phân phối cho các địa phương khác. Khi có khách, hàng hoá sẽ được đóng gói và chuyển đi theo nhiều hình thức khác nhau.



Qua kiểm đếm ban đầu, lực lượng QLTT ghi nhận hơn 20.000 sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài chủ yếu gồm các loại kem dưỡng da, kem chống nắng, kem tắm trắng, thuốc nhuộm tóc, bột tắm trắng, kem body dưỡng trắng...



Toàn bộ số hàng hoá đã được tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ.

Theo MINH CHIẾN (NLĐO)