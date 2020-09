Bộ Công an khẳng định: App MyAladdinz hoạt động đa cấp trái phép

Ngày 8.9, Bộ Công an phát đi thông tin khẳng định: App MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Đây là ứng dụng từng được báo Lao Động nhiều lần phản ánh vào tháng 8.2020 dưới tiêu đề: Ứng dụng hoàn tiền MyAladdinz có dấu hiệu đa cấp trái phép “Bánh vẽ” hoàn tiền 80% và nguy cơ mất trắng.



Báo Lao Động đã có nhiều bài viết cảnh báo về hoạt động của AppMyAladdinz.





Huy động vốn trái phép



Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, trên mạng xã hội và nhiều tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip quảng cáo về ứng dụng MyAladdinz trên nền tảng điện thoại thông minh, nhằm lôi kéo người dùng tham gia ứng dụng. Qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an xác định phần mềm MyAladdinz (hay còn gọi là App MyAladdinz) hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet.





MyAladdinz chia mức thưởng hoa hồng theo tỷ lệ % và theo cấp bậc, tối đa có 15 cấp bậc.



MyAladdinz cung cấp một nền tảng cho phép các chủ gian hàng (người bán) và khách hàng (người mua) kết nối với nhau, để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem (viên Ngọc) và điểm thưởng (Point). Đồng Gem và điểm thưởng trên hệ thống App này, chủ yếu được sử dụng để mua các sản phẩm và dịch vụ từ các thương nhân trên hệ thống của MyAladdinz.



Cụ thể: Những ai muốn tham gia và tạo tài khoản trên ứng dụng thì bắt buộc phải có người giới thiệu. Sau khi tạo tài khoản và xác thực tài khoản thì khách hàng có thể nạp Gem (01 Gem = 01 USD) vào tài khoản (tối thiểu lần đầu phải nạp là 100 USD tương đương với 100 Gem). Các đối tượng quảng bá, người dùng còn có thể sử dụng đồng Gems để thanh toán các hóa đơn điện, nước, học phí, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, trả góp ngân hàng, mua nhà, mua xe… trong tương lai; và có thể được hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn (quy đổi bằng điểm Point trên hệ thống) khi thực hiện một giao dịch; thanh toán càng nhiều dịch vụ trên App thì càng được hoàn trả nhiều điểm Point. Dựa trên số điểm tích lũy của mỗi khách hàng, hệ thống hứa hẹn mỗi ngày, người tham gia đăng nhập App sẽ được cộng quy đổi 0,2% điểm Point thành đồng Gem, để từ đó tiếp tục mua sắm, giao dịch sản phẩm trên App.



Ngoài ra, hệ thống còn kêu gọi người tham gia giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống để được hưởng hoa hồng. Cụ thể, nếu kêu gọi được một người tham gia vào App MyAladdinz, thì App sẽ trả cho người giới thiệu (gọi là F1) 80% số Gem người sau đóng tham gia hệ thống. Người tham gia cũng có thể giới thiệu cửa hàng vào bán hàng trên hệ thống. MyAladdinz chia mức thưởng hoa hồng theo tỷ lệ % và theo cấp bậc, tối đa có 15 cấp bậc.



Đây là hình thức trả thưởng, hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử, chưa được Bộ Công thương cấp phép.



Cảnh báo người tham gia



Bộ Công an khuyến cáo, hiện tại, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền điện tử và tiền mã hóa nào. Phần mềm MyAladdinz do một nhóm đối tượng có tên “Success Resources” xây dựng và phát triển như một sàn thương mại điện tử tích điểm cho người tham gia, các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử (chưa được cấp phép) để huy động vốn và tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Hệ thống chủ yếu lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước và sẽ sụp đổ khi số tiền người tham gia sau không đủ trả lãi hoặc không có người tham gia mới. Nhà đầu tư cũng chỉ được MyAladdinz trả lãi bằng tiền “Gem ảo” và “Point ảo”; nếu muốn rút tiền chỉ có cách bán “Gem ảo” và “Point ảo” này cho nhà đầu tư khác trong hệ thống, không bán, thanh khoản được ra ngoài hệ thống. Như vậy, người dân, nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của MyAladdinz. Do đó, cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự; cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tự mình quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản...



