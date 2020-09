Bắt giam 2 "nữ quái" làm giả sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 16-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu Sa (1985, trú 160- Đoàn Hữu Trưng, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Yến (1980, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về 2 hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.



Bắt cán bộ phòng TN-MT làm giả sổ đỏ để vay ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu Sa.



Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 4-2020, do không có tiền để trả nợ, Nguyễn Thị Châu Sa lên mạng Internet tìm người làm giả giấy tờ với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi kiếm được chỗ làm, Sa cho số điện thoại để Nguyễn Thị Yến (1980, trú P. Bình Hiên) liên hệ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số hiệu BT 939709 với giá 20 triệu đồng. Lô đất làm giả GCNQSDĐ đứng tên Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Minh Thiện (chồng Yến) có diện tích 105m2, địa chỉ tại Khu đất gia đình Quân nhân tiểu đoàn 409- Bộ Tham mưu tại P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).



Ngày 5-6, Sa tung tin giả đến những người làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng là cần vay tiền để đáo hạn cho khoản nợ Ngân hàng của Công ty TNHH MTV Hà Anh Nguyễn do cha ruột là Nguyễn Anh làm giám đốc bằng việc ký hợp đồng đặt cọc đất để đảm bảo việc trả nợ. Tưởng thật, chị Cao Thị H. trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu liên hệ với Sa và hẹn đến ngân hàng HD Bank tại địa chỉ 74-Chi Lăng (TP Đà Nẵng) để giao dịch. Tại đây, khoảng 16 giờ ngày 5-6, sau khi thống nhất số tiền vay là 3,5 tỷ đồng và hẹn trả nợ trong vòng 5 ngày, Nguyễn Thị Yến đem GCNQSDĐ giả số BT 939709 đến đưa cho chị H. Yến trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc (bên bán) với chị H. (bên mua) và Sa là người ký vào mục người làm chứng. Số tiền đặt cọc ghi trong hợp đồng mua bán là 1,9 tỷ đồng. Để đủ tài sản đảm bảo cho khoản vay của chị H., Sa cung cấp thông tin lô đất được cấp theo GCNQSDĐ số CK 433032, diện tích 40m2, địa chỉ tổ 23, P. Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) do ông Nguyễn Hoàng (em ruột Sa) đứng tên và thế chấp tại Ngân hàng HD Bank để lập theo một hợp đồng đặt cọc đất với số tiền cọc ghi trong hợp đồng là 1,6 tỷ đồng.





Nguyễn Thị Châu Sa (trái) và Nguyễn Thị Yến.





Ngay sau khi ký hợp đồng, anh Phan Minh P. (chồng chị H.) nộp vào Ngân hàng HD Bank 2,3 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản của Cty Hà Anh Nguyễn mở tại Ngân hàng HD Bank nhưng Sa là người đứng tên nộp khoản tiền này. Chị H. trực tiếp dùng tài khoản của mình mở tại Ngân hàng Sacombank chuyển vào tài khoản của Cty Hà Anh Nguyễn 4 lần, tổng cộng 1,2 tỷ đồng. Sau khi tiền được chuyển vào ngân hàng, Sa đã dùng ủy nhiệm chi của Cty Hà Anh Nguyễn để chuyển đến tài khoản khác, đến nay không thanh toán cho vợ chồng chị H.



Thượng tá Nguyễn Hữu Lài- Phó Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Trong ngày 16-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 3 vụ, bắt tạm giam 4 bị can có các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.



Cơ quan CATP Đà Nẵng thông báo cho những ai là bị hại của Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Châu Sa khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 47- Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng), gặp cán bộ thụ lý Phạm Văn Minh (ĐT: 0939919093) để giải quyết.

Theo NGUYÊN THẢO (cadn)