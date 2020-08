Tạm giữ 127.000 sản phẩm tân dược không rõ nguồn gốc trên xe tải

Kiểm tra xe tải nghi vấn, lực lượng chức năng TP.HCM đã lập biên bản tạm giữ 127.000 sản phẩm tân dược, hơn 900 thiết bị điện tử đã qua sử dụng, hơn 10.000 bao thuốc lá... nhãn mác nước ngoài không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.



Lực lượng chức năng kiểm tra hàng trên xe tải - Ảnh: N.K.



Liên quan vụ việc phát hiện xe tải chở số lượng lớn hàng lậu từ Tây Ninh về TP.HCM, ngày 16-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận cơ quan chức năng đã có số liệu ban đầu thống kê số hàng hóa tạm giữ.



Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ nhiều hàng hóa trên xe tải như: 127.000 sản phẩm tân dược, hơn 900 thiết bị điện tử đã qua sử dụng (nồi cơm điện, màn hình máy vi tính, cục nóng, dàn lạnh máy lạnh...), hơn 10.000 bao thuốc lá, 477 sản phẩm mỹ phẩm có nhãn mác nước ngoài không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.



Trước đó, vào sáng 15-8, đội 7 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phối hợp đội 3 Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện xe tải do tài xế N.V.T. (quê An Giang) lái tại chành xe trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8 chở số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.



Bước đầu, tài xế khai được một người (không rõ lai lịch) thuê chở số hàng trên từ Tây Ninh về TP.HCM với tiền công trả cho tài xế là 600.000 đồng/chuyến.

THEO NGỌC KHẢI (TTO)