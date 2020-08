Nguyên Tổng giám đốc Công ty Anh Đào bị cấm xuất cảnh

TAND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với ông Nguyễn Công Thừa, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP rau Anh Đào.



Xe vận chuyển rau gắn tên HTX Anh Đào (chụp ngày 21.7.2020) Ảnh: Lâm Viên



Ngày 1.8, ông Bùi Hữu Nhân, Phó chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tòa đang thụ lý vụ kiện “Yêu cầu thanh toán vốn góp cổ đông trong công ty”, giữa nguyên đơn là Công ty CP nông nghiệp U&I Bình Dương (Unifarm) và bị đơn là Công ty CP rau Anh Đào (Công ty Anh Đào). Để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án, TAND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh và phong tỏa một phần tài sản của ông Nguyễn Công Thừa (47 tuổi).



Tự ý rút vốn góp ?



Ông Nhân cho biết thêm, liên quan đến vụ án này, ngày 25.6 vừa qua, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng có văn bản kiến nghị TAND Lâm Đồng xác minh, thu thập chứng cứ để có căn cứ giải quyết vụ án; cụ thể yêu cầu kiểm toán hoạt động tài chính của HTX dịch vụ nông nghiệp Anh Đào (HTX Anh Đào) và Công ty Anh Đào, giai đoạn từ tháng 1.2018 đến ngày 5.3.2019. Qua đó xác định các khoản tiền mà ông Thừa rút từ 2 đơn vị trên để làm gì...



Theo đơn khởi kiện của Công ty Unifarm, đầu năm 2018, Công ty Unifarm (Bình Dương) cùng Công ty Vietland Capital và HTX Anh Đào (TP.Đà Lạt; do ông Thừa làm đại diện) hợp tác đầu tư thành lập Công ty Anh Đào với tổng mức vốn 70 tỉ đồng. Các đối tác góp vốn 39,2 tỉ đồng (Unifarm góp 35,7 tỉ đồng, Vietland Capital góp 3,5 tỉ đồng), HTX Anh Đào góp vốn bằng quyền sử dụng đất đang thuê tại H.Lạc Dương (hơn 3 ha) cùng với thiết bị, máy móc...



Sau khi thành lập Công ty Anh Đào, ông Phạm Quốc Liêm (Tổng giám đốc Unifarm) giữ chức chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật; còn ông Nguyễn Công Thừa giữ chức tổng giám đốc. Theo ông Liêm, từ thời điểm các cổ đông đã góp đủ vốn, HTX Anh Đào không chuyển quyền sử dụng đất, chuyển hợp đồng kinh doanh, thiết bị, máy móc, tài sản cho Công ty Anh Đào như thỏa thuận. Nghiêm trọng hơn, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc Công ty Anh Đào (từ 1.10.2018), ông Thừa đã tự ý rút hết toàn bộ tiền của cổ đông đóng góp mà không thông qua bất kỳ cuộc họp HĐQT nào; không đưa vào sổ sách kế toán của công ty.



Khi phát hiện hành vi trên của ông Thừa, ngày 31.1.2019, HĐQT Công ty Anh Đào tổ chức họp cổ đông, đi đến chấm dứt thỏa thuận hợp tác; ông Thừa cam kết hoàn trả 39,2 tỉ đồng cho Công ty Anh Đào để chuyển lại cho các cổ đông trước ngày 5.3.2019. Tuy nhiên, đến nay ông Thừa vẫn chưa trả lại số tiền trên, còn HTX Anh Đào vẫn hoạt động bình thường. Từ đó, ông Phạm Quốc Liêm, đại diện cho Unifarm và các cổ đông, làm đơn khởi kiện ông Thừa ra tòa.



Người trong cuộc nói gì ?



Trước đó, tại buổi làm việc với TAND tỉnh Lâm Đồng vào ngày 24.6 vừa qua, phía bị đơn cho rằng HTX Anh Đào đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình vì trên thực tế đã chuyển giao và Công ty Anh Đào đã tiếp nhận, điều hành HTX Anh Đào. Ông Thừa còn cho rằng Công ty Anh Đào đã sử dụng tiền của HTX Anh Đào để trả lương và mua thiết bị máy móc…



Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Thừa thừa nhận chưa hoàn trả khoản tiền trên 39 tỉ đồng cho Công ty Anh Đào vì có “lý do riêng”. Ông Thừa cho biết khi thành lập Công ty Anh Đào, ông được chủ tịch HĐQT ủy quyền và được toàn quyền quyết định việc thu chi của công ty. Theo ông Thừa, hiện nay các chứng từ liên quan việc rút hàng chục tỉ đồng ông đã nộp cho TAND và Viện KSND tỉnh Lâm Đồng. “Tôi mong phiên tòa sớm đưa ra xét xử, lúc đó mọi chuyện sẽ được rõ ràng”, ông Thừa nói.



Trong khi đó, theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Unifarm, từ ngày ký thỏa thuận hợp tác (8.1.2018) cho đến nay, HTX Anh Đào và ông Thừa chưa thực hiện nghĩa vụ của mình theo bản thỏa thuận. Mặt khác, toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị, hợp đồng thương mại, thu nhập từ hoạt động kinh doanh… của HTX Anh Đào chưa hề chuyển cho Công ty Anh Đào. Do đó, ông Thừa không có quyền rút số vốn góp.

Theo Lâm Viên - Đỗ Trường (thanhnien)