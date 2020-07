Phát hiện xe thư báo chở 40.000 bao thuốc lá lậu trị giá gần 1 tỉ đồng

Để vận chuyển 40.000 bao thuốc lá lậu trị giá gần 1 tỉ đồng từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Thanh Hóa tiêu thụ, Vũ Văn Thanh đã dùng xe thư báo để vận chuyển nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng công an.



Ngày 10-7, tin từ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 773T, bắt quả tang Vũ Văn Thanh (SN 1995; ngụ tại số nhà 86 Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) đang vận chuyển 40.000 bao thuốc lá ngoại loại 555 không rõ nguồn gốc trên xe thư báo BKS 29H-312.19 đi tiêu thụ.



Số thuốc lá lậu trị giá gần 1 tỉ đồng được Công an TP Thanh Hóa phát hiện trên xe thư báo



Theo đó, vào tối ngày 6-7, khi Vũ Văn Thanh đang chuẩn bị chở số số thuốc lá lậu trên từ Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) ra thị xã Bỉm Sơn thì bị công an ập vào bắt quả tang.



Tại cơ quan Công an, Vũ Văn Thanh khai nhận đã mua số thuốc lá nói trên với giá gần 1 tỉ đồng từ cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về Thanh Hóa tiêu thụ.



Bằng thủ đoạn dùng xe thư báo để vận chuyển thuốc lá lậu, Vũ Văn Thanh đã qua được rất nhiều trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng các tỉnh. Tuy nhiên, hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Văn Thanh đã không qua mắt được các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Thanh Hoá.



Hiện, Công an TP Thanh Hóa đã lập biên bản, tạm giữ số thuốc lá không rõ nguồn gốc trên để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thùy Chi (NLĐO)