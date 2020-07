Nghi 21 người Trung Quốc ở Quảng Nam qua đường dây đưa người trái phép

Hàng chục người Trung Quốc đến Quảng Nam và Đà Nẵng nhưng không có giấy phép, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam nghi có đường dây vượt biên bằng đường bộ trái phép từ Trung Quốc sang.





Nghi có đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.





Ngày 21.7, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam để tập trung điều tra, lấy lời khai, làm rõ vụ việc của 21 người Trung Quốc được phát hiện ở Quảng Nam.



Thiếu tướng Dũng cho hay, qua lời khai ban đầu của nhóm người Trung Quốc thì họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ (đường mòn lối mở) di chuyển từ bắc vào nam rồi lưu trú lại tại Quảng Nam. Trong số 21 người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Nam (19 nam, 2 nữ), có 17 người không có giấy tờ tùy thân.



“Nhóm người Trung Quốc không chỉ lưu trú tại Quảng Nam mà tại TP.Đà Nẵng cũng phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lưu trú. Hiện Công an Quảng Nam đang phối hợp với Công an Đà Nẵng điều tra xem 21 người ở Quảng Nam và 27 người ở Đà Nẵng có phải cùng một nhóm vượt biên từ Trung Quốc qua Việt Nam hay không? Xem xét mở rộng vụ án" thiếu tướng Dũng nói.



Thiếu tướng Dũng cho hay, có khả năng cao sẽ có một nhóm đối tượng đứng ra tổ chức để đưa người vượt biên qua Việt Nam và có cầm đầu giữ toàn bộ hộ chiếu của nhóm người này.



“Do nhóm người Trung Quốc ở nhiều nơi khác nhau nên công tác phiên dịch đang gặp khó khăn dẫn theo việc lấy lời khai của những đối tượng này cũng đang gặp khá nhiều khó khăn”, thiếu tướng Dũng chia sẻ.



Trước đó, chiều 18.7, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại một khu lưu trú tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) thì phát hiện một nhóm hàng chục người Trung Quốc đang lưu trú tại đây. Khi thấy lực lượng chức năng đến nhóm người này đã bỏ chạy tán loạn nên chưa xác định được chính xác định được nhóm này có bao nhiêu người nhập cảnh vào Việt Nam.



Đại tá Lê Chí Cương - Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng một số địa phương như TP.Hội An, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đưa 21 người Trung Quốc vào cách ly tại khu cách ly tập trung ở xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).



Theo đại tá Lê Chí Cương cho hay, hiện lực lượng công an đang phối hợp với các địa phương truy tìm để đưa tất cả những người Trung Quốc vào khu cách ly bởi có thể vẫn còn một số người lẩn trốn. Đồng thời, phòng đang phối hợp với phòng an ninh điều tra (PA09) điều tra vụ việc.



Hiện nhóm người này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-1.

