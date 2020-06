Lửa bùng cháy ở nhà trọ quận Bình Tân, 3 người tử vong

Ngọn lửa bùng cháy tại một nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân (TP HCM) khiến 3 người tử vong. Hiện Công an TP HCM đã vào cuộc làm rõ vụ việc.





Sáng 12-6, các cơ quan chức năng quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra, truy xét nguyên nhân dẫn đến vụ cháy làm 3 người tử vong xảy ra tại nhà trọ đoạn cuối đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).



Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 12-6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại phòng trọ nên hô hoán, gọi cứu hỏa. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất lực vì ngọn lửa ngày càng lớn kèm theo tiếng nổ.









Nơi xảy ra sự việc





Do cửa phòng trọ khóa trong nên phải mất một lúc người dân và lực lượng cứu hỏa mới phá được khóa đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do bị ngạt khói và phỏng hô hấp nên cả 3 người (gồm một phụ nữ 35 tuổi và hai cháu nhỏ khoảng 14 đến 16 tuổi) đều tử vong.



Chủ nhà trọ cho biết người phụ nữ bán trái cây ở chợ Cây Da Sà và mướn trọ khoảng 2 năm qua. Người dân cho biết trước khi ngọn lửa bùng cháy, camera an ninh ghi nhận có người đàn ông chạy ra từ khu vực này.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)