Vụ bắt sới bạc di động giáp 3 tỉnh: Xác định 3 nghi can cầm đầu

Công an Đồng Nai xác định sới bạc di động giáp 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Thuận do các nghi can Nguyễn Quang Tôn, Trương Lữ Phi và một người tên Cu cầm đầu, tổ chức.





Phá ổ bạc giữa rừng giáp ranh 3 tỉnh, bắt giữ 130 đối tượng

Các "con bạc" đang chờ lấy lời khai tại trụ sở Công an H.Tân Phú, Đồng Nai - Ảnh: C.T.V.







Liên quan đến sới bạc di động bị Công an Đồng Nai bắt quả tang tại thôn 10, xã Đa Kai, H.Đức Linh (Bình Thuận), trả lời PV Thanh Niên sáng 2.5, đại tá Võ Văn Hiệp, Trưởng Công an H.Đức Linh, cho biết Công an Đồng Nai thụ lý, chưa bàn giao cho Công an Bình Thuận.



Theo đại tá Hiệp, dù sới bạc được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhưng đây là chuyên án của Công an Đồng Nai nên Công an Đồng Nai sẽ lập hồ sơ, trước khi bàn giao cho Công an Bình Thuận thụ lý.



Trong khi đó, trả lời Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết chuyên án này có sự phối hợp của Công an Bình Thuận với Công an Đồng Nai. Đây là băng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, thay đổi địa bàn liên tục ở khu vực giáp ranh giữa ba địa phương: H.Tân Phú (Đồng Nai); H.Đức Linh (Bình Thuận) và H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) và Công an Bình Thuận cũng đang theo dõi, điều tra.









Địa điểm đánh bạc nằm trong rừng, cách xa khu dân cư. Các con bạc được người dẫn đường đưa tới để sát phạt nhau trước sự cảnh giới bên ngoài - Ảnh: C.T.V.







Theo điều tra ban đầu, Công an Đồng Nai xác định tụ điểm đánh bạc này do các nghi can Nguyễn Quang Tôn (40 tuổi, trú H.Tân Phú, Đồng Nai), Trương Lữ Phi (31 tuổi) và một người tên Cu (chưa rõ họ, cùng trú H.Đức Linh, Bình Thuận) cầm đầu, tổ chức. Hình thức cờ bạc của sới bạc di động này là đá gà ăn tiền, lắc tài xỉu. Sới bạc này thay đổi địa điểm liên tục để tránh sự theo dõi của công an.



Hiện Công an Đồng Nai đang tạm giữ 140 con bạc ở trụ sở Công an H.Tân Phú để lấy lời khai ban đầu. Đồng thời, tạm giữ tang vật của vụ đánh bạc gồm 370 triệu đồng tiền mặt; 17 ô tô, gần 100 xe máy, 17 con gà đá cùng nhiều tang vật khác. Và Công an Đồng Nai đang phối hợp với Công an Bình Thuận để xử lý sới bạc di động này.



Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 1.5, Công an Đồng Nai bao vây sới bạc di động và bắt quả tang các con bạc đang sát phạt nhau tại một quả đồi nằm sâu trong rẫy điều, thuộc thôn 10 xã Đa Kai, H.Đức Linh (Bình Thuận).



Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết sới bạc này đã hình thành trong thời gian dài và liên tục di chuyển ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Thuận. Công an Đồng Nai phải mất rất nhiều thời gian điều tra, theo dõi trong thời gian dài ngày mới có thể triệt phá được sới bạc di động này.



