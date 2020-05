Phạt tù nữ đại gia lập ma trận cổ phiếu "mồi chài" nhà đầu tư

Phạm Thị Hinh (45 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KSA và Công ty CP chứng khoán VSM), bị cáo buộc chỉ đạo dàn nhân viên lập nhiều tài khoản, tự mua, tự bán để nâng giá cổ phiếu, "mồi chài" nhà đầu tư.





Với cáo buộc tội danh Thao túng thị trường chứng khoán, sau hai ngày xét xử (26-27.5), TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hinh 18 tháng tù giam.



Tòa cũng tuyên phạt đồng phạm Trần Hồng Ngọc (38 tuổi, nhân viên KSA), Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, cựu trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán MSI), và Nguyễn Trọng Hùng (40 tuổi, môi giới chứng khoán) mỗi bị cáo 15 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội danh trên



Theo cáo buộc, tháng 9.2015, Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận - KSA phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ gần 374 tỉ đồng lên hơn 1.000 tỉ đồng.



Ngày 7.9.2015, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK NN) cấp giấy chứng nhận cho Công ty KSA chào bán cổ phiếu ra công chúng song không có người mua.



Để được UBCK NN công nhận kết quả chào bán thành công và chấp thuận lưu ký hơn 56 triệu cổ phần, bị cáo Hinh lập danh sách phân phối cổ phiếu phát hành cho 11 cá nhân, công ty đều là người quen, thân. Đối với 11 triệu cổ phiếu còn lại, HĐQT công ty KSA đã thống nhất hủy bỏ.



Do sở hữu số cổ phiếu lớn, tính thanh khoản thấp nhưng cần tiền đầu tư cho công ty, tháng 10.2005, bị cáo Hinh nhờ Tuấn đứng ra thực hiện giao dịch chéo giữa các tài khoản để tăng giá, thanh khoản và giữ thị trường cho mã cổ phiếu này.



Bị cáo Hinh nhờ nhân viên công ty VSM và các cá nhân đứng tên mở tài khoản giao dịch chứng khoán để bắt đầu thao túng. Từ tháng 12.2015-7.2016, có 69 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau.



Tuấn và Hùng được giao 34 tài khoản chứng khoán (gần 24 triệu cổ phiếu KSA) để tự thực hiện việc giao dịch mua bán. Hinh và Ngọc quản lý số tài khoản còn lại.



Sau khi nhận được các tài khoản từ bị cáo Hinh, nhóm này thực hiện chéo các giao dịch bằng tài khoản tự mở và tự nâng giá lên khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu. Điều này khiến các nhà đầu tư tin cổ phiếu KSA tính thanh khoản cao nên bỏ tiền mua - bán.



Thu hút được nhà đầu tư, hàng ngày, Ngọc rút tiền phát sinh từ các giao dịch bán cổ phiếu KSA, rồi nộp lại các tài khoản chứng khoán để "quay vòng" mua cổ phiếu.



Theo cáo buộc, từ tháng 12.2015 - 7.2016, có gần 1.500 nhà đầu tư ở 54 tỉnh thành trong cả nước tham gia mua bán cổ phiếu, với tổng số mua gần 30 triệu cổ phiếu KSA (hơn 180 tỉ đồng), song bán ra được hơn 172 tỉ đồng.



Sau đó, cổ phiếu KSA đồng loạt giảm sàn do các công ty chứng khoán bán giải chấp để thu hồi nợ, nên việc giao dịch chéo giữa các tài khoản bị dừng.



Việc sử dụng 69 tài khoản giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo trên thị trường của Hinh và các bị can, gây thiệt hại cho nhà đầu tư số tiền hơn 8 tỉ đồng.



Tòa xác định, bị cáo Hinh chủ mưu nên buộc phải bồi thường tiền cho các tổ chức, cá nhân gồm 124 nhà đầu tư, 3 công ty chứng khoán, số tiền gần 4 tỉ đồng.



https://laodong.vn/phap-luat/phat-tu-nu-dai-gia-lap-ma-tran-co-phieu-moi-chai-nha-dau-tu-808417.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)