Khởi tố vụ án Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái xe gây tai nạn chết người

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án liên quan vụ ông Nguyễn Văn Điều-Trưởng Ban ội chính tỉnh Thái Bình - lái xe hơi gây tai nạn làm 3 người thương vong.

Tạm dừng công tác Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều







Ông Nguyễn Văn Điều - trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, ngồi trong xe sau khi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: CTV





Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 27-5, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình, xác nhận thông tin trên và cho biết Công an TP Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo điều tra.



"Những chi tiết liên quan vụ án thì cơ quan công an sẽ sớm có thông tin tới báo chí sau khi có kết luận điều tra" - đại tá Hậu cho hay.



Trước đó, chiều tối 8-5, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều lái xe hơi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Tiền Phong, TP Thái Bình khiến 1 người chết, 2 người bị thương.



Ngày 12-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp để nghe Công an tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo về vụ án. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều từ ngày 12-5 để phục vụ công tác điều tra.



Việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Điều sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra.





Vị trí khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông gây chết người trên đường Trần Thủ Độ, TP Thái Bình - Ảnh: KHÁNH LINH

Theo TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH (TTO)