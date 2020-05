Điện Biên: Trọng án do mâu thuẫn cá nhân, 3 người tử vong

Sùng A Chu tìm đến nhà và dùng dao chém vào đầu Giàng Thị Sính, khiến chị gục xuống tử vong. Anh Hờ A Páo - chồng chị Sính - lao vào can ngăn cũng bị Sùng A Chu đâm vào bụng, sau đó A Chu tự tử.





Hiện trường xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: TTXVN)





Sáng 28/5, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) nhận được tin báo từ Công an xã Mường Tùng về việc tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm khiến 3 người tử vong.



Nhận được tin báo, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân.



Tại hiện trường, 3 nạn nhân tử vong, nằm ở khoảng sân trước ngôi nhà gỗ.



Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Sùng A Chu (sinh năm 1965), Giàng Thị Sính (sinh năm 1985) và Hờ A Páo (sinh năm 1982) cùng trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 28/5, Sùng A Chu tìm đến nhà và dùng dao chém vào đầu Giàng Thị Sính. Thấy vậy Hờ A Páo (chồng của Sính) lao vào can ngăn. Sau đó, Chu lấy dao đâm vào bụng anh Páo và tự đâm vào cổ mình tự tử.



Sau khi bị đâm, chị Sính vùng chạy được khoảng 20m rồi gục xuống tử vong.



Do vết thương nặng, mất nhiều máu, anh Páo và Sùng A Chu cũng tử vong ngay sau đó.



Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc thương tâm được xác định là do đôi bên có mâu thuẫn.



Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.



