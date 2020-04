Thu giữ hơn 800 triệu đồng, 10 xe ôtô tại ổ đánh bạc lớn có 20 người tham gia

Ập vào một nhà dân lúc nửa đêm, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã bắt quả tang 20 người đang đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa", thu giữ tại chỗ hơn 800 triệu đồng, 10 xe ôtô cùng nhiều xe máy.

Phá ổ đánh bạc xóc đĩa ở xã vùng sâu Ea Súp

Triệt phá ổ đánh bạc qua mạng hơn 300 tỷ đồng





Sới bạc bị Công an huyện Yên Định triệt phá vào lúc 1 giờ sáng ngày 9-4, tại nhà Nguyễn Văn Sinh ở thôn Nam Thạch, xã Yên Trung, huyện Yên Định. Đây là sới bạc quy mô lớn đã được Công an huyện Yên Định lập án đấu tranh.





Các đối tượng liên quan tới ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn





Tại chỗ, công an bắt quả tang 20 người đang đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa", thu giữ hơn 800 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, 10 xe ôtô và xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.



Theo Công an huyện Yên Định, đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp có nhiều con bạc ở tỉnh Ninh Bình, TP Thanh Hóa và các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định... thường xuyên lui tới chơi. Trong đó, có nhiều đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và các tội khác.







Số tiền hơn 800 triệu đồng cùng nhiều tang vật được công an thu giữ





Để qua mắt cơ quan công an, ổ nhóm này đã tổ chức nhiều lớp cảnh giới bên ngoài và liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện.



Được biết, tại thời điểm vây bắt, đã có hàng chục người đi trên hơn 20 xe ôtô tập trung bên ngoài khu vực đánh bạc để gây sức ép với lực lượng công an và tạo cơ hội đánh tháo cho các đối tượng bị bắt. Tuy nhiên, Công an huyện Yên Định đã tăng cường lực lượng đưa nhóm bị bắt giữ tới công an huyện an toàn.





Đối tượng Nguyễn Văn Sinh





Hiện Công an huyện Yên Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)