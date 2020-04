Bắt tạm giam Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn.





Ngày 15.4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Được biết, hành vi sai phạm của ông Nguyễn Đình Duyệt có liên quan đến việc móc nối với nhà thầu, cố tình làm trái để trục lợi cá nhân, gây thất thoát hàng tỉ đồng ngân sách nhà nước trong quá trình đảm nhiệm vai trò phó giám đốc sở kiêm trưởng ban quản lý các dự án đầu tư do Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư.



Trước đó, vào đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số chủ doanh nghiệp thi công các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh này.

Theo Thái Sơn (thanhnien)