Vác súng AK đi "xử" đối thủ, súng cướp cò khiến bạn đi cùng trúng đạn bị thương

Mâu thuẫn, Nguyễn Văn Mạnh (TP Vinh, Nghệ An) cầm súng AK báng gập đi "xử lý" đối thủ. Trong lúc cầm súng lên xe ôtô đi về, do thao tác sai, súng cướp cò nổ liên tiếp 3 phát đạn khiến người bạn đi cùng bị thương.





Ngày 31-3, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990, trú xóm 12, xã Nghi Phú, TP Vinh) để điều tra về vụ nổ súng khiến 1 người bị thương nặng.



Trước đó, vào tối 17-3, người dân ở xóm 5 (xã Nghi Phú) giật mình bởi 3 tiếng nổ lớn như tiếng súng vang lên trong đêm tối. Lại gần, người dân phát hiện anh Hoàng Văn D. (SN 1990, trú xóm 14, xã Nghi Phú) bị thương do vết đạn của súng quân dụng bắn.



Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, tài liệu. Qua xác minh tìm hiểu, công an xác định Nguyễn Văn Mạnh là đối tượng đã nổ súng nên truy bắt. Tuy nhiên, Mạnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.





Khẩu súng AK báng gập Mạnh cầm đi để giải quyết mâu thuẫn - Ảnh: Báo Nghệ An



Sau nhiều ngày truy bắt, đến ngày 25-3, công an đã khống chế, bắt giữ Mạnh khi đang trốn tại khu vực đê sông Lam thuộc địa phận xã Hưng Hòa, TP Vinh. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng AK báng gập, trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn và 1 viên đã lên nòng.



Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh khai nhận vào tối 17-3, do có mâu thuẫn xã hội, Mạnh cầm theo súng AK để xử lý đối thủ.



Khi Mạnh đang cầm súng đi bộ ngoài đường thì gặp anh Hoàng Văn D. đi ôtô đến. Mạnh sau đó nhờ anh D. chở đi công việc. Khi đến nơi, Mạnh cầm súng xuống xe giải quyết mâu thuẫn, còn D. ngồi trên xe. Một lúc sau, Mạnh cầm súng trở lại xe ôtô. Quá trình lên xe, Mạnh thao tác gập súng không đúng nên đã dẫn đến súng cướp cò bắn liên tiếp 3 phát đạn. Hậu quả một phát đạn trúng vào bả vai của anh D. khiến người này bị thương.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)