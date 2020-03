Quảng Nam: Giải cứu thành công 11 phu vàng bị bắt giữ trái pháp luật

11 phu vàng quê Nghệ An bị nhóm người ở huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) bắt giữ trái pháp luật, vừa được lực lượng chức năng của huyện này giải cứu.



Ngày 16.3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Nam Giang vừa bắt quả tang một nhóm người đang giữ 11 phu vàng trái pháp luật.



Theo hồ sơ vụ việc, Công an huyện Nam Giang tiếp nhận thông tin trình báo của người dân địa phương về việc tại nhà Đặng Thị Phước (38 tuổi, ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đang giữ hàng chục lao động là những người làm việc ở bãi vàng của Phước tại xã Đắk Pring, huyện Nam Giang.



Ngay lập tức, Công an huyện Nam Giang khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, kiểm tra nhà Phước. Lực lượng chức năng bắt quả tang Phước cùng với Nguyễn Văn Tú (30 tuổi), Lương Công Tuấn Anh (27 tuổi, cùng trú thị trấn Thạnh Mỹ) đang giữ trái phép 11 người (dân tộc Khơ Mú, quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).



Qua làm việc, bước đầu Phước khai nhận, sau khi 11 người trên bỏ trốn khỏi bãi vàng của mình, Phước cùng với Tú, Anh và một số kẻ khác truy tìm, bắt giữ họ từ lúc 14h ngày 10.3.



Công an huyện Nam Giang đang điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến hoạt động của một bãi vàng.



https://laodong.vn/phap-luat/quang-nam-giai-cuu-thanh-cong-11-phu-vang-bi-bat-giu-trai-phap-luat-791303.ldo

Theo Hoàn Nhân (LĐO)