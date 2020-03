Một du khách nước ngoài tử vong trong khách sạn ở Sa Pa

Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ một du khách người Hàn Quốc thuê khách sạn ở Sa Pa rồi tử vong, bước đầu xác định người này tự tử.





Ngày 18-3, một lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xác nhận thông tin lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một người nước ngoài tử vong tại một khách sạn trên địa bàn.





Khu vực nơi phát hiện du khách người Hàn Quốc tử vong - Ảnh: Báo Lào Cai





Theo thông tin ban đầu, sáng 17-3, Công an thị xã Sa Pa đã nhận được tin báo về trường hợp du khách người Hàn Quốc tử vong tại một khách sạn trên phố Thạch Sơn, phường Sa Pa.



Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua điều tra, xác định danh tính người đàn ông tử vong tên là Hong Chang W. (SN 1967, quốc tịch Hàn Quốc).



Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do tự tử.



Được biết, ông Hong Chang W. lên Sa Pa thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở phố Thạch Sơn từ ngày 9-3, đến đêm 16-3 thì xảy ra sự việc.



Để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân xung quanh khu vực, ngành y tế địa phương đã phun khử trùng toàn bộ khách sạn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để kiểm tra.



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo tạm dừng đón khách tại các khu, điểm du lịch, di tích và một số hoạt động kinh doanh, đón khách sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường, xông hơi và massage, các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bắt đầu từ 0 giờ ngày 18-3-2020 đến hết 24 giờ ngày 31-3-2020.



Theo B.H.Thanh (NLĐO)