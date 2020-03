Khởi tố, tạm giam hai đối tượng lừa bán sim số đẹp

Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng lừa bán sim số đẹp.



Bình Định:Khởi tố vụ doanh nghiệp bán sim, card được hoàn thuế "khủng"

Ninh Xuân Phúc và Trần Mạnh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC







Ngày 4.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tuấn (sinh năm 1996) và Ninh Xuân Phúc (sinh năm 1997; cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo tài liệu điều tra, biết nhu cầu tâm lý của nhiều người muốn mua sim điện thoại số đẹp, nên Tuấn và Phúc đã bàn nhau rao bán sim "VIP" trên mạng xã hội để lừa đảo. Với lời quảng cáo như sim "ngũ quý, tứ quý, tam hoa, liên thủ, trường tồn, vĩnh cửu...", “giá cả cạnh tranh nhất thị trường”. Khách có nhu cầu mua sim sẽ được hẹn đến một địa điểm vắng vẻ để giao hàng.



Khi đến điểm hẹn, một trong hai đối tượng nổ xe máy đứng ở gần đó đợi sẵn, người còn lại mang sim điện thoại vào đưa cho khách. Thực tế đây là những chiếc sim số bình thường, không phải sim “VIP” như quảng cáo. Chỉ cần khách đưa tiền và chưa kịp kiểm tra sim, đối tượng này cầm tiền chạy ra xe cùng đồng bọn bỏ trốn.



Với thủ đoạn trên, từ tháng 9.2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Cầu Giấy thông báo ai là bị hại trong những vụ việc trên, đề nghị đến Công an quận Cầu Giấy để trình báo, giải quyết vụ việc theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-tam-giam-hai-doi-tuong-lua-ban-sim-so-dep-788478.ldo



Theo Phạm Đông (LĐO)