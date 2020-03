Cháy công ty kho vận, hàng chục tấn hàng hóa bị thiêu rụi

Sáng nay 31-3, tại Công ty Cổ phần kho vận Khang Minh Hy, số 367/F370 đường Bạch Đằng (quận Tân Bình, TPHCM) xảy ra cháy lớn khiến hàng trăm mét vuông nhà kho cùng hàng chục tấn hàng hoá bị thiêu rụi.





Cảnh sát PCCC nỗ lực phun nước chữa cháy





Theo thông tin ban đầu, lửa phát ra ở phần sau kho hàng của công ty – nơi có nhiều ổ cắm điện vào lúc 4 giờ 45 sáng. Do trong kho hàng có nhiều quần áo, vải nguyên liệu, bao bì…nên lửa bùng phát rất nhanh. Phát hiện có cháy, lực lượng PCCC tại chỗ (bảo vệ công ty, người dân, bảo vệ dân phố) nỗ lực sử dụng bình CO2, nước dập lửa nhưng bất thành



Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Tân Bình) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức các phương án chữa cháy, đồng thời di chuyển hàng hoá, tài sản có giá trị chưa bị cháy trong kho ra ngoài.



Đến 5 giờ 30, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn chưa thể khống chế được ngọn lửa. Lúc này, đám cháy có nguy cơ lan ra khu vực xung quanh. Công an TPHCM đã tăng cường hàng chục cán bộ - chiến sĩ thuộc Công an các quận 1, 12, Tân Phú, Gò Vấp và Đội Cảnh sát chữa cháy – cứu nạn cứu hộ khu vực 1, khu vực 3 (Công an TPHCM) cùng nhiều trang thiết bị để hỗ trợ dập tắt đám cháy.



Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07 – Công an TPHCM) trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường. Đến 7 giờ 35, đám cháy đã được cảnh sát PCCC dập tắt hoàn toàn.



Cảnh sát PCCC tiếp cận sâu trong kho hàng để chữa cháy



Tại hiện trường, hàng trăm mét vuông kho hàng cùng nhiều hàng hoá (quần áo, vải nguyên liệu) bị cháy rụi. Rất may, vụ cháy không gây thương về người. Cảnh sát đã cô lập, bảo vệ được 4.200m2 nhà kho còn lại.



Nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được Công an quận Tân Bình khẩn trương điều tra, làm rõ.





Theo TUẤN VŨ (SGGPO)