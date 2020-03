Bình Định: Nhiều giáo viên bức xúc vì không được tuyển dụng đặc cách

Nhiều giáo viên ở H.Phù Cát (Bình Định) rất bức xúc với công tác chấm dứt hợp đồng lao động, tính chỉ tiêu vị trí việc làm, tuyển dụng đặc cách… của Phòng GD-ĐT huyện này.





Điểm mới về tuyển dụng, nâng ngạch và thăng hạng công chức, viên chức

Các giáo viên không được tuyển dụng đặc cách nhiều lần đến Phòng GD-ĐT H.Phù Cát để gửi đơn kiến nghị - Ảnh: Hoàng Trọng





Từ cuối năm 2019 đến nay, hàng chục giáo viên ở H.Phù Cát (Bình Định) liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại, trình bày bức xúc vì không được tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5.11.2019 của Bộ Nội vụ.



Cách làm chưa đúng



Theo trình bày của các giáo viên, ngày 5.8.2019, ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Phù Cát, ký thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với các giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện nhưng chỉ gửi cho hiệu trưởng các trường, không gửi cho các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng. Các giáo viên cho rằng đây là hành động “đơn phương chấm dứt hợp đồng” của Phòng GD-ĐT H.Phù Cát.



“Theo quy định của Luật Lao động đang được áp dụng, nếu hợp đồng lao động hết hạn, đơn vị sử dụng lao động phải báo trước ít nhất 15 ngày về thời điểm chấm dứt. Phòng GD-ĐT không có thông báo trực tiếp với chúng tôi về việc chấm dứt hợp đồng hay hết hạn hợp đồng rõ ràng là sai luật, coi thường giáo viên dạy hợp đồng như chúng tôi”, ông Phạm Tấn Lực (ở xã Cát Lâm, H.Phù Cát, giáo viên dạy hợp đồng tại Trường THCS Cát Khánh từ tháng 12.2014 - 8.2019) bức xúc.





Ông Phạm Tấn Lực trình bày bức xúc tại buổi đối thoại với lãnh đạo UBND H.Phù Cát vào chiều 12.3 - Ảnh: Hoàng Trọng







Nhiều giáo viên cũng cho rằng việc Phòng GD-ĐT H.Phù Cát chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên đang hưởng chế độ thai sản và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi là sai quy định của Luật Lao động.



Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Phó trưởng Phòng GD-ĐT H.Phù Cát, giải thích rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với các giáo viên và giáo viên đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng là đúng quy định của pháp luật. Hợp đồng lao động được ký kết giữa Phòng GD-ĐT và các giáo viên là hợp đồng có thời hạn 12 tháng, từ ngày 1.9.2018 - 31.8.2019. “Đến khi hết hạn hợp đồng, chúng tôi thông báo chấm dứt hợp đồng chứ không phải đơn phương chấm dứt hợp đồng như các giáo viên đã tố cáo”, bà Kiều giải thích.





Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều giải đáp những bức xúc của giáo viên- Ảnh: Hoàng Trọng







Theo ông Trần Xuân Dương, Chủ tịch Hội Luật gia H.Phù Cát, hợp đồng lao động là do Phòng GD-ĐT ký kết với người lao động nên khi chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước với người lao động và có văn bản thông báo trực tiếp đến người ký kết hợp đồng là các giáo viên chứ không phải chỉ thông báo cho các hiệu trưởng nhà trường. Về mặt tình cảm, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, Phòng GD-ĐT nên mời người lao động đến để thông báo rõ lý do, nắm bắt tâm tư, tình cảm và có lời giải thích rõ ràng cho người lao động hiểu rõ vấn đề.



Tại sao không tuyển dụng đặc cách?



Theo trình bày của bà Huỳnh Thị Hồng Vân (39 tuổi, ở xã Cát Tường, H.Phù Cát, giáo viên hợp đồng tại Trường tiểu học số 2 Cát Nhơn từ năm 2013 đến 31.8.2019), thực hiện Công văn 5378 của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Bình Định có công văn số 7450/UBND-NC ngày 5.12.2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước. Tuy nhiên, thời điểm này tại H.Phù Cát không còn giáo viên có hợp đồng đóng BHXH vì Phòng GD-ĐT huyện đã đồng loạt chấm dứt hợp đồng từ ngày 31.8.2019 đối với tất cả các giáo viên nhưng vẫn nhiều giáo viên đang hợp đồng thỉnh giảng.



Ngày 6.12.2019, Trưởng phòng GD-ĐT H.Phù Cát ký công văn số 1167/PGDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mẫu giáo, mầm non 19/5 chỉ đạo bộ phận kế toán khẩn trương nộp bảng lương tháng 12.2019 về bộ phận kế toán Phòng GD-ĐT Phù Cát để thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động có đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.



“Không còn giáo viên hợp đồng có đóng BHXH, giáo viên hợp đồng thỉnh giảng thì không nằm trong bảng lương biên chế của trường nên việc rà soát bảng lương tháng 12.2019 để thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên thực sự không có ý nghĩa. Hơn nữa, công văn lại không đúng văn bản hành chính theo quy định do không có đóng dấu đỏ của Phòng GD-ĐT huyện”, bà Vân nói.





Bà Huỳnh Thị Hồng Vân trình bày kiến nghị - Ảnh: Hoàng Trọng









Công văn số 1167/PGDĐT của Phòng GD-ĐT H.Phù Cát - Ảnh: GVCC



Khi các giáo viên khiếu nại, Phòng GD-ĐT H.Phù Cát trả lời là đã hết chỉ tiêu việc làm nên không thực hiện tuyển dụng đặc cách.



Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng H.Phù Cát vẫn còn nhiều vị trí việc làm dành cho giáo viên các cấp THCS, tiểu học và mầm non. Từ việc chấm dứt hợp đồng lao động có đóng BHXH ngày 31.8.2019 và chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng đối với các giáo viên ngoài biên chế dẫn đến nhiều trường trong huyện không đủ giáo viên chuyên môn để dạy, đặc biệt là các môn đặc thù như tiếng Anh, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật… Do đó, xảy ra tình trạng nhiều trường phân công giáo viên giảng dạy không đúng chuyên môn và Phòng GD-ĐT liên tục điều chuyển giáo viên đột ngột, không có kế hoạch từ trước.



“Cách tính chỉ tiêu vị trí việc làm của Phòng GD-ĐT H.Phù Cát không thỏa đáng. Họ chỉ dựa trên sĩ số học sinh, số lớp học từ đó tính ra số giáo viên cần có nhưng thực tế có những môn thừa chỉ tiêu, có những môn thiếu chỉ tiêu. Vì vậy, chúng tôi mong UBND H.Phù Cát xét đặc cách với những môn học đang thiếu chỉ tiêu”, bà Vân nói.







Phó chủ tịch UBND H.Phù Cát Nguyễn Thị Tuyết đối thoại với các giáo viên - Ảnh: Hoàng Trọng







Theo bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Phòng GD-ĐT H.Phù Cát đã tổ chức rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đã hoàn thành công tác tuyển dụng giáo viên trước khi có công văn của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên, UBND H.Phù Cát tiếp tục rà soát nhu cầu giáo viên giảng dạy ở các cấp học. Qua rà soát, tổng số giáo viên hiện làm việc tại cấp THCS và tiểu học trên địa bàn huyện đã đảm bảo đủ số lượng biên chế được giao theo quy định. Do đó, H.Phù Cát không còn nhu cầu xét tuyển đặc cách giáo viên giảng dạy ở cấp THCS và tiểu học. Đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020, quy mô trường lớp giảm dần, đồng thời thực hiện sắp xếp lại một số vị trí việc làm để đảm bảo tinh giảm biên chế theo chủ trương nên việc điều chuyển giáo viên cho phù hợp là công việc thường xuyên, đảm bảo dạy học đúng chuyên môn. Còn việc phân công giáo viên không đúng trình độ chuyên môn là vì một số trường có sự biến động về nhu cầu giáo viên tạm thời nhưng Phòng GD-ĐT H.Phù Cát đã điều chuyển giáo viên cho phù hợp.







Sẽ trả lời bằng văn bản cho từng giáo viên



Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch UBND H.Phù Cát, cho biết đã nhận được 35 đơn thư phản ánh của các giáo viên trên địa bàn về 3 nội dung chủ yếu: tuyển dụng đặc cách, chấm dứt hợp đồng lao động và điều chuyển giáo viên. Các ý kiến, phản ánh của các giáo viên sẽ được lãnh đạo UBND H.Phù Cát kiểm tra, đề nghị Phòng GD-ĐT có báo cáo, trả lời cho từng giáo viên. Nếu trong quá trình thực hiện, Phòng GD-ĐT làm chưa đúng, chưa đầy đủ quy trình các bước theo quy định thì phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.











Theo Hoàng Trọng (thanhnien)