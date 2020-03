An Giang: Con rể tự tử sau khi chém mẹ vợ tử vong

Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn H.Tri Tôn (An Giang). Con rể dùng búa chém mẹ vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.



Vợ tử vong với nhiều vết chém, mẹ vợ và chồng con nguy kịch

Chiếc búa đối tượng dùng gây án Ảnh do Công an cung cấp



Sáng 20.3, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang phối hợp Công an H.Tri Tôn (An Giang) điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Lê Trì (H.Tri Tôn) khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.



Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh do công an cung cấp





Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi) và Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, ngụ ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, H.Tri Tôn) có 2 con gái Nguyễn Thị Ng. (11 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc H. (4 tuổi).



Đến năm 2010, Đúng mắc bệnh tâm thần được người nhà đưa đi điều trị và sau đó trở về chung sống với gia đình. Đến năm 2019, Đúng có biểu hiện tái phát nên chị Huệ gửi 2 con gái lại cho mẹ ruột là bà Lê Thị Kia (56 tuổi, ngụ cùng xã Lê Trì, H.Tri Tôn) chăm sóc để chị đi Bình Dương làm thuê.



Ngày 18.3, bà Kia chở 2 cháu ngoại đến nhà của Đúng để lấy đồ gửi lên Bình Dương cho chị Huệ. Gặp mẹ vợ, Đúng yêu cầu bà kêu Huệ về nhà nhưng bà không đồng ý.



Bất ngờ, bà Kia bị Đúng dùng búa chém vào vùng trán khiến bà tử vong tại chỗ. Sau đó, Đúng tiếp tục chém tiếp vào vùng đầu của bé Ng. Nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, bà Nguyễn Thị Đúa (44 tuổi, chị ruột của Đúng) ở cạnh đó chạy sang can ngăn cũng bị Đúng chém gây thương tích.



Sau khi gây án, Đúng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, đến sáng 19.3 thì tử vong tại bệnh viện. Được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên cháu Ng. và bà Đúa đã qua cơn nguy kịch.



Vụ án mạng đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh làm rõ.



Theo Trần Ngọc (thanhnien)