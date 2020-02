Cháy xưởng cơ khí giữa trưa nhiều công nhân tháo chạy

Trưa ngày 17-2, khi các công nhân đang trong xưởng cơ khí ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội nên hô hoán tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài.





Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 17-2, khi nhiều công nhân đang trong xưởng cơ khí Thuận Phát (chuyên gia công tôn, thép, xà gồ) nằm ở đường ĐT743, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện khói lửa bốc nghi ngút.





Nơi xảy ra vụ cháy





Lúc này, các công nhân hô hoán tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài. Nhiều công nhân và người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Một số khác tìm cách di chuyển đồ đạc trong xưởng ra bên ngoài.



Do xưởng chứa nhiều dụng cụ dễ cháy nên chỉ trong ít phút ngọn lửa bốc cháy dữ dội kèm theo khói đen bốc cao hàng chục mét. Người dân sống xung quanh xưởng cơ khí này cũng phải bỏ chạy ra khỏi nhà tránh cháy lan.



Nhận tin báo, Công an TP Thuận An phối hợp cùng lực lượng PCCC TP Thuận An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn.





Lực lượng chức năng tại hiện trường





Lực lượng chức năng chia nhiều hướng tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Do bên trong xưởng khói đen mù mịt nên các chiến sĩ phải đeo mặt nạ chống độc tiếp cận dập lửa.



Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế cơ bản được vụ cháy. Vụ cháy khiến nhiều đồ đạc bên trong bị lửa thiêu rụi, bước đầu xác định không xảy ra thương vong về người.



Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.



Theo ĐAN NGUYÊN (SGGPO)