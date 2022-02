3 cách giúp tránh ăn quá nhiều vào những ngày tết

Khi xung quanh đầy thức ăn và các loại bánh trái, mọi người có xu hướng ăn nhiều hơn vào những ngày Tết. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người tăng cân sau Tết.

Ăn quá nhiều, đặc biệt là những bữa ăn thịnh soạn, còn gây ra một tình trạng gọi là hôn mê thực phẩm. Đây là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi sau khi ăn, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Để tránh ăn quá nhiều và gây tăng cân sau Tết, trong khẩu phần ăn nên có 50% là rau củ và trái cây. SHUTTERSTOCK

Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là do máu sẽ lưu chuyển từ não và các chi đến dạ dày để tập trung tiêu hóa thức ăn. Nguyên nhân khác là do khi ăn quá nhiều, hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm tăng lên. Điều này làm giảm hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và dễ gây mệt mỏi.

Để tránh tăng cân cũng như xuất hiện tình trạng hôn mê thực phẩm, mọi người có thể áp dụng những cách sau:

Ăn nhiều trái cây, rau củ

Nên ăn nhiều trái cây và rau củ

Trái cây, rau củ không chỉ là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào mà còn rất giàu vitamin và các chất chống oxy hóa rất có lợi cho sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng Kristi King tại Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ) cho biết.

Trong mỗi khẩu phần ăn, hãy chọn 50% là rau củ và trái cây. Lượng chất xơ này sẽ giúp người ăn no lâu, từ đó giảm cảm giác thèm ăn và ít ăn những món có nhiều đường bột.

Ăn sáng đầy đủ

Vào những ngày Tết, một số người thường bỏ bữa ăn sáng. Nguyên nhân có thể là vì bạn việc quan trọng hay do ngủ quá trưa không kịp ăn sáng. Với cái bụng đói, họ sẽ ăn nhiều hơn vào bữa trưa và tình trạng này sẽ dễ dẫn đến hôn mê thực phẩm.

Vì vậy, ăn sáng lành mạnh rất quan trọng, thậm chí dù đó chỉ là bữa ăn nhẹ đơn giản. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mọi người nên ăn sáng bằng các món giàu protein và chất xơ như thịt heo, bò, gà, các loại đậu, sữa, trái cây và rau củ.

Uống nhiều nước

Nước rất cần thiết cho quá trình sinh học của cơ thể. Để tránh tình trạng ăn quá nhiều, một mẹo đơn giản và có lợi cho sức khỏe là hãy uống nước trước và trong bữa ăn.

Vời thời điểm trước bữa ăn, uống không đủ nước sẽ khiến cơ thể bị mất nước và dễ gây mệt mỏi. Trong bữa ăn, uống nước sẽ giúp mau no, từ đó ăn ít hơn, theo Eat This, Not That!

Theo Ngọc Quý (TNO)