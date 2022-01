Hoa Tết được giá, người dân làng hoa lâu đời ở Hà Nội vui như trúng độc đắc

Làng hoa Tây Tựu thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội là đầu mối cung cấp hoa tươi lớn bậc nhất ở miền Bắc. Những ngày này, những người trồng hoa đang tất bật vào vụ Tết. Ai ai cũng phấn khởi vì hoa được giá.



Ghi nhận của phóng viên tại làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người trồng hoa tất bật cho công việc thu hoạch, cung cấp hoa cho các đầu mối phân phối.



Năm nay, giá hoa nhỉnh khá cao so với những năm trước nên hầu hết người trồng hoa tại đây đều chung tâm trạng phấn khởi.



Trao đổi với Lao Động, ông Lý Văn Luyến (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho hay, năm nay, làng hoa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, suốt năm qua người dân tại đây phải chịu cảnh hoa làm ra không có nơi tiêu thụ, nhiều thời điểm phải chấp nhận cắt hoa bỏ đi để giữ cây.



Nhưng những ngày cận Tết, không khí tại đây đã thay đổi khi hoa được giá, người trồng hoa phấn khởi bắt đầu vụ thu hoạch lớn nhất năm.



Theo ghi nhận của PV, giá bán buôn tại vườn vào những ngày giáp Tết tăng cao so với ngày thường. Ai cũng phấn khởi vì hoa được giá.



Cụ thể, hoa thược dược có giá 15.000 đồng/bó, trong khi ngày thường có giá 8.000 đồng - 10.000 đồng/bó); hoa violet có giá từ 80.000 đồng - 100.000 đồng/bó, ngày thường 60.000 đồng/bó; hoa hồng từ 10.000 - 15.000 đồng/bó; hoa ly 15.000 đồng - 17.000 đồng/cành; hoa đồng tiền đang được bán giá 40.000 - 70.000 đồng/gốc. So với cùng kỳ năm ngoái, giá hoa các loại đã tăng 40-50%.



Tại làng hoa nổi tiếng nhất Hà Nội này, các nhà vườn vẫn nhận bán lẻ nếu có khách ghé thăm, song giá sẽ cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/bó so với giá bán buôn.



"Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên nhiều nhà vườn hạn chế trồng hoa vì lượng tiêu thụ rất kém. Trung bình, mỗi nhà vườn sẽ phải bỏ ra khoảng 8 triệu đồng cho một sào ruộng trồng hoa và thu lại khoảng 20 triệu tiền lời. Cũng may, gần Tết, giá hoa lên cao, nên nếu bán hết vườn sẽ có một cái Tết ấm no và đủ đầy", ông Luyện cho hay.



Chủ vườn hoa đang chất hoa lên xe để chở về nhà

Hoa ly là một trong những loại hoa được người dân Tây Tựu trồng nhiều vào dịp Tết vì đây là loại hoa được nhiều người ưa chuộng.

Nói về số vốn bỏ ra cho mỗi vườn hoa, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Nụ - một người trồng hoa ở Tây Tựu cho hay, vốn bỏ ra cho một sào ruộng hoa - phụ thuộc vào loại hoa nhà vườn trồng.



Cụ thể vườn hoa cúc sẽ chỉ phải bỏ chi phí khoảng 10 triệu đồng, nhưng như hoa ly có nhà vườn phải bỏ ra chi phí gần 80 triệu đồng cho một vườn.



"Gần Tết hoa ly sẽ đắt hơn vì hàng khan hiếm. Mấy hôm nay nắng nhiều, hoa nở nhanh, gia đình tôi đang phải cắt dần hoa về để bảo quản đến Tết", chị Nụ nói.



Theo chị Nụ, bắt đầu từ hôm nay (21 tháng Chạp), thương lái sẽ thu mua hết. Từ đầu tháng đến giờ, bà con Tây Tựu vui hơn hẳn vì hoa dễ bán, giá cao và không còn phải bù lỗ nữa.



Đến Tây Tựu để thu mua hoa về bán trong dịp Tết, anh Nguyễn Văn Tuấn (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, năm nào anh cũng lên làng hoa Tây Tựu để mua các loại hoa như ly, cúc, đồng tiền, thược dược... về phục vụ bà con chơi Tết.



"Đợt này dịch đã ổn hơn nên số người mua hoa cũng tăng hơn nhiều, thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái. Tôi cũng hy vọng, từ giờ đến Tết, bán được nhiều hoa, để những người nông dân và thương lái như chúng tôi có được cái Tết no đủ", anh Tuấn chia sẻ.



