Giá mai ở Đà Nẵng giảm sâu, vẫn rất ít người mua

Một số chủ vườn mai ở Đà Nẵng giảm từ 20 - 30% giá mai so với năm trước nhưng lượng người đến mua hoặc thuê vẫn còn ít.





Trong những ngày cận kề tết Nguyên đán 2022, chủ các vườn mai trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã áp dụng các phương pháp chăm sóc đặc biệt để cây ra hoa đúng vào dịp Tết để phục vụ người dân.



Những ngày này, các chủ vườn mai đã bắt đầu bày bán cây trên các tuyến đường.





Anh Nguyễn Văn Hoàng - vườn mai tại Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho hay, năm nay, do ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19, giá cả các mặt hàng trên thị trường đều giảm mạnh. Lượng người thuê, mua cây cảnh đều ít hơn năm ngoái. Vào thời điểm này năm ngoái đã rất đông khách hàng đến vườn để xem, lựa mua cây cảnh, tuy nhiên, năm nay khách chủ yếu đến xem và hỏi giá là chính.





Năm nay, tất cả các chủ vườn đều hạ giá hơn so với mọi năm.

Thời điểm này, đa phần người dân đi hỏi thăm giá là chủ yếu chứ rất ít người mua.



“Những gốc mai nhỏ thường có giá từ 2 triệu - 2 triệu rưỡi, cây bon sai thường có giá từ 2 triệu - 3 triệu tùy vào kích cỡ, kiểu dáng của cây. Giá mai năm nay tương đối giảm so với năm ngoái. Mỗi gốc mai năm nay giảm từ 500.000 - 700.000 đồng, tuỳ theo từng kích cỡ và thế của cây mà giá khác nhau" - anh Hoàng nói.





Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người chọn giá mai tầm trung để mua.





Các chậu mai tầm trung và nhỏ cũng đã có nhiều người hỏi thăm và mua.



Theo anh Hoàng, mọi năm từ khoảng ngày 20 tháng chạp đến Tết thì rất khách đến hỏi để thuê mai. Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều người đến mua, thuê mai hơn để anh có phần thu nhập trang trải cuộc sống.



Các chủ vườn tất bật chăm sóc để mai nở đúng dịp Tết.



Anh Phan Dũng, chủ vườn mai lớn trên đường Hòa An 25 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho hay, năm nay, anh có khoảng 600 chậu mai với nhiều kích thước nhằm phục vụ cho thị trường Tết. Hiện tại, lượng khách đến thuê các chậu mai lớn, có giá thuê từ 10 triệu đồng trở lên ít hơn so với mọi năm.



Đông đảo người dân mua các chậu mai bonsai vì vừa rẻ lại vừa đẹp.



“Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kinh tế của người dân cũng gặp khó khăn. Thay vì bỏ ra 10 triệu đồng để thuê một chậu mai thì người ta cắt giảm còn 5-7 triệu đồng. Vì vậy, nhu cầu của khách hàng năm nay tập trung vào các loại mai có giá mua hoặc giá thuê trung bình” - anh Dũng chia sẻ.



https://laodong.vn/kinh-te/gia-mai-o-da-nang-giam-sau-van-rat-it-nguoi-mua-996911.ldo

Theo MỸ LINH (LĐO)