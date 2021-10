Cảnh báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa, Tây Nguyên

Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có thể lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3.





Cập nhật mới nhất về áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, 26.10, tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 220 km, cách Ninh Thuận khoảng 210 km. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh ở cấp 6 - 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9.



Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 1 giờ ngày mai, 27.10, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.



Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, cảnh báo lũ ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Niên



Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay đến hết ngày mai, 27.10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền đông Nam bộ có mưa to đến rất to. Cụ thể, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, bắc Tây Nguyên và miền đông Nam bộ có mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và nam Tây Nguyên có mưa từ 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn sẽ khiến lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa, khu vực bắc Tây Nguyên lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2. Đỉnh lũ trên sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận), sông La Ngà (Bình Thuận); khu vực thượng lưu sông Đồng Nai, các sông ở nam Tây Nguyên lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3.



Các tỉnh nam Tây Nguyên, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.



Đặc biệt, mưa lớn trong những ngày tới sẽ có nguy cơ mất an toàn với một số mỏ khai thác khoảng sản như: các mỏ khai thác titan ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú yên, Ninh Thuận; đặc biệt là các mỏ khai thác bauxit khu vực Đắc Nông và Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Theo PHAN HẬU (TNO)